Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ислам Махачев: Имам още 3-4 вълнуващи битки пред себе си

Ислам Махачев: Имам още 3-4 вълнуващи битки пред себе си

  • 26 авг 2026 | 13:01
  • 144
  • 0
Ислам Махачев: Имам още 3-4 вълнуващи битки пред себе си

Ислам Махачев няма намерение скоро да се оттегля.

По-рано този месец Махачев влезе в историята, след като защити титлата си в полусредна категория срещу Иън Машадо Гари на UFC 330 и постави рекорд за най-много поредни победи в историята на UFC. Успехът затвърди мястото му сред най-великите бойци за всички времена. Представянето му обаче беше подложено на сериозни критики, тъй като той не успя да приключи Гари преди финалния гонг, а двубоят не беше особено зрелищен.

Дейна Уайт: Рекордът на Ислам Махачев може и никога да не бъде подобрен
Дейна Уайт: Рекордът на Ислам Махачев може и никога да не бъде подобрен

При завръщането си в Дагестан Махачев разговаря с журналисти и призна, че срещата е била по-трудна, отколкото е очаквал.

„Най-важна е победата, но планирах и очаквах да бъде по-лесно“, заяви Махачев. „Не бих казал, че нещата не се развиха по план. Просто мислех, че ще бъде малко по-лесно. Съперниците обаче също се подготвят и всеки следващ път става по-трудно. Може да се каже, че опонентите са по-силни, а категорията се развива. Затова и аз трябва да продължа да се усъвършенствам, за да бъдат двубоите ми по-лесни.“

С тази победа Махачев попадна в изключително елитна компания, но успехът повдигна и въпроса какво още може да постигне най-добрият боец в света независимо от категорията. Ако се оттегли още утре, той без никакво съмнение ще заслужава място в Залата на славата. Затова някои фенове се питат още колко време възнамерява да остане в спорта.

Махачев няма конкретен рекорд, който преследва в момента, но заяви, че му предстоят още много двубои.

„Не бих казал, че рекордът е неподобрим“, коментира Махачев по повод най-дългата серия от поредни победи. „Има бойци, които не са точно по петите ми, но вече имат по десет последователни успеха. Не знам, може би следващата цел е рекордът за най-много шампионски двубои? Този рекорд обаче е доста сериозен. Аз изиграх десет срещи, преди да получа възможност да се бия за титлата, докато рекордьорът се е състезавал за нея още в третия или четвъртия си двубой.

Затова не знам какви рекорди следват, но в моята категория има няколко много добри претенденти за титлата. Смятам, че ми предстоят поне още три зрелищни и изключително тежки двубоя.“

Следващият съперник на Махачев изглежда ще бъде Карлос Пратес или Майкъл Моралес. И двамата наблюдаваха UFC 330 край октагона, а Моралес дори беше определен за резерва на двубоя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Борислав Георгиев: Впечатлен съм от желанието на Станимира

Борислав Георгиев: Впечатлен съм от желанието на Станимира

  • 25 авг 2026 | 20:19
  • 1278
  • 0
Пабло Молина - шампионът от Аржентина, който получава своя шанс да блесне на SENSHI 33

Пабло Молина - шампионът от Аржентина, който получава своя шанс да блесне на SENSHI 33

  • 25 авг 2026 | 16:03
  • 966
  • 0
Дейна Уайт: Тежката категория е във възход

Дейна Уайт: Тежката категория е във възход

  • 25 авг 2026 | 13:04
  • 468
  • 0
България отвори нова страница в спортните отношенията между България и Китай

България отвори нова страница в спортните отношенията между България и Китай

  • 25 авг 2026 | 12:02
  • 1006
  • 1
„Не пласира нито един удар“: Ромеро е разочарован от съдийското решение в мача с Лопес

„Не пласира нито един удар“: Ромеро е разочарован от съдийското решение в мача с Лопес

  • 25 авг 2026 | 11:22
  • 509
  • 0
Масово сбиване прекрати MMA събитие в Калифорния

Масово сбиване прекрати MMA събитие в Калифорния

  • 25 авг 2026 | 10:49
  • 2002
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 11:00
  • 13854
  • 127
Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

  • 26 авг 2026 | 12:15
  • 6282
  • 48
Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

  • 26 авг 2026 | 07:09
  • 15153
  • 70
Локо (Пд) представи бивш нападател на Левски като спортен директор

Локо (Пд) представи бивш нападател на Левски като спортен директор

  • 26 авг 2026 | 11:37
  • 7272
  • 8
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

  • 26 авг 2026 | 07:56
  • 16470
  • 19
Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

  • 26 авг 2026 | 09:19
  • 7604
  • 4