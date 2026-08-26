Ислам Махачев: Имам още 3-4 вълнуващи битки пред себе си

Ислам Махачев няма намерение скоро да се оттегля.

По-рано този месец Махачев влезе в историята, след като защити титлата си в полусредна категория срещу Иън Машадо Гари на UFC 330 и постави рекорд за най-много поредни победи в историята на UFC. Успехът затвърди мястото му сред най-великите бойци за всички времена. Представянето му обаче беше подложено на сериозни критики, тъй като той не успя да приключи Гари преди финалния гонг, а двубоят не беше особено зрелищен.

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При завръщането си в Дагестан Махачев разговаря с журналисти и призна, че срещата е била по-трудна, отколкото е очаквал.

„Най-важна е победата, но планирах и очаквах да бъде по-лесно“, заяви Махачев. „Не бих казал, че нещата не се развиха по план. Просто мислех, че ще бъде малко по-лесно. Съперниците обаче също се подготвят и всеки следващ път става по-трудно. Може да се каже, че опонентите са по-силни, а категорията се развива. Затова и аз трябва да продължа да се усъвършенствам, за да бъдат двубоите ми по-лесни.“

С тази победа Махачев попадна в изключително елитна компания, но успехът повдигна и въпроса какво още може да постигне най-добрият боец в света независимо от категорията. Ако се оттегли още утре, той без никакво съмнение ще заслужава място в Залата на славата. Затова някои фенове се питат още колко време възнамерява да остане в спорта.

Махачев няма конкретен рекорд, който преследва в момента, но заяви, че му предстоят още много двубои.

„Не бих казал, че рекордът е неподобрим“, коментира Махачев по повод най-дългата серия от поредни победи. „Има бойци, които не са точно по петите ми, но вече имат по десет последователни успеха. Не знам, може би следващата цел е рекордът за най-много шампионски двубои? Този рекорд обаче е доста сериозен. Аз изиграх десет срещи, преди да получа възможност да се бия за титлата, докато рекордьорът се е състезавал за нея още в третия или четвъртия си двубой.

Затова не знам какви рекорди следват, но в моята категория има няколко много добри претенденти за титлата. Смятам, че ми предстоят поне още три зрелищни и изключително тежки двубоя.“

Следващият съперник на Махачев изглежда ще бъде Карлос Пратес или Майкъл Моралес. И двамата наблюдаваха UFC 330 край октагона, а Моралес дори беше определен за резерва на двубоя.

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