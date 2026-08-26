Пропадна днешно дерби на Североизток (изявления от Септември Тервел и Бенковски Исперих)

Насроченият за днес от 18:00 часа двубой в Исперих между местния Бенковски и Септември (Тервел) няма да се проведе. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

От двата клуба излязоха с изявления в сайтовете си за отлагането на мача.

Септември (Тервел):

Причината е летен вирус, който повали голяма част от футболистите на „хановете“. Освен това тимът на Георги Иванов – Геша има доста отсъстващи поради травми и общата бройка на състезателите, които не могат да вземат участие става 9 души. Тимът разполага само със 7 здрави състезатели и няма как да участва в равностоен футболен мач.

„Онзи ден едвам изкарахме, бяхме само с 11 души титуляри и 1 човек ,който се появи от пейката. Други двама получиха травми по време на двубоя с Волов-Шумен 2007 и затова казах, че съм доволен от равенството. Сега някакъв вирус застигна играчите и са много зле. Хубавото е, че в събота почиваме, защото сме с много малка група от 16 души, от които 9 са извън строя“, сподели наставникът на тима Георги Иванов.

Засега не е ясно кога ще се проведе двубоят.

Бенковски (Исперих):

Причината, която гостите от Тервел са изтъкнали пред комисията – внезапно вирусно заболяване и контузии, повалило цели 7 от картотекирани 16 техни футболисти в дните преди мача, за което са представени и съответните медицински бележки. Ние, разбира се, пожелаваме бързо възстановяване на заболелите състезатели на съперника!

Въпреки това, няма как да не изразим лекото си разочарование от създалата се ситуация. Странно съвпадение е, че този масов вирус и контузии се появява точно в навечерието на междинен кръг през седмицата – момент от календара, за който в аматьорския футбол отдавна се знае, че традиционно е сериозно предизвикателство за определени отбори при събирането на оптимален състав.

Нашият отбор проведе сериозна и целенасочена подготовка за този двубой. Момчетата бяха в отлична форма, пределно мотивирани и готови да ви зарадват с добра игра на стадиона в Исперих.

Подобни решения в последния момент неминуемо нарушават ритъма на един отбор, който иска да играе футбол.

Въпреки тази леко „непредвидена“ пауза, ние не губим фокус! Треньорският щаб вече пренастройва програмата, а ние продължаваме да работим здраво за следващия сблъсък.

Благодарим ви, че винаги сте зад нас! Очакваме ви на следващия мач!

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