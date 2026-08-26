Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Пропадна днешно дерби на Североизток (изявления от Септември Тервел и Бенковски Исперих)

Пропадна днешно дерби на Североизток (изявления от Септември Тервел и Бенковски Исперих)

  • 26 авг 2026 | 08:45
  • 732
  • 0
Пропадна днешно дерби на Североизток (изявления от Септември Тервел и Бенковски Исперих)

Насроченият за днес от 18:00 часа двубой в Исперих между местния Бенковски и Септември (Тервел) няма да се проведе. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

От двата клуба излязоха с изявления в сайтовете си за отлагането на мача.

Септември (Тервел):

Причината е летен вирус, който повали голяма част от футболистите на „хановете“. Освен това тимът на Георги Иванов – Геша има доста отсъстващи поради травми и общата бройка на състезателите, които не могат да вземат участие става 9 души. Тимът разполага само със 7 здрави състезатели и няма как да участва в равностоен футболен мач.

„Онзи ден едвам изкарахме, бяхме само с 11 души титуляри и 1 човек ,който се появи от пейката. Други двама получиха травми по време на двубоя с Волов-Шумен 2007 и затова казах, че съм доволен от равенството. Сега някакъв вирус застигна играчите и са много зле. Хубавото е, че в събота почиваме, защото сме с много малка група от 16 души, от които 9 са извън строя“, сподели наставникът на тима Георги Иванов.

Засега не е ясно кога ще се проведе двубоят.

Бенковски (Исперих):

Причината, която гостите от Тервел са изтъкнали пред комисията – внезапно вирусно заболяване и контузии, повалило цели 7 от картотекирани 16 техни футболисти в дните преди мача, за което са представени и съответните медицински бележки. Ние, разбира се, пожелаваме бързо възстановяване на заболелите състезатели на съперника!

Въпреки това, няма как да не изразим лекото си разочарование от създалата се ситуация. Странно съвпадение е, че този масов вирус и контузии се появява точно в навечерието на междинен кръг през седмицата – момент от календара, за който в аматьорския футбол отдавна се знае, че традиционно е сериозно предизвикателство за определени отбори при събирането на оптимален състав.

Нашият отбор проведе сериозна и целенасочена подготовка за този двубой. Момчетата бяха в отлична форма, пределно мотивирани и готови да ви зарадват с добра игра на стадиона в Исперих.

Подобни решения в последния момент неминуемо нарушават ритъма на един отбор, който иска да играе футбол.

Въпреки тази леко „непредвидена“ пауза, ние не губим фокус! Треньорският щаб вече пренастройва програмата, а ние продължаваме да работим здраво за следващия сблъсък.

Благодарим ви, че винаги сте зад нас! Очакваме ви на следващия мач!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

Бивш треньор на Лудогорец класира Сабах за основната фаза на ШЛ след драма срещу Апоел на Йоан Стоянов

  • 25 авг 2026 | 22:22
  • 25166
  • 27
ЦСКА II зае първото място във Втора лига след равенство с дубъла на Лудогорец

ЦСКА II зае първото място във Втора лига след равенство с дубъла на Лудогорец

  • 25 авг 2026 | 20:59
  • 5754
  • 2
Владо Манчев: Трябват ни още футболисти

Владо Манчев: Трябват ни още футболисти

  • 25 авг 2026 | 20:54
  • 5227
  • 12
Бислимов: Като не вкараш, ще ти вкарат

Бислимов: Като не вкараш, ще ти вкарат

  • 25 авг 2026 | 20:46
  • 2915
  • 4
Берое продължи перфектната си форма като домакин и тресна Спартак (Плевен)

Берое продължи перфектната си форма като домакин и тресна Спартак (Плевен)

  • 25 авг 2026 | 20:26
  • 13969
  • 6
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 20:12
  • 93581
  • 190
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 08:22
  • 6139
  • 50
Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

  • 26 авг 2026 | 07:09
  • 8977
  • 55
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

  • 26 авг 2026 | 07:56
  • 8357
  • 5
Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

  • 26 авг 2026 | 09:19
  • 1909
  • 2
България гони втори успех на Евроволей 2026

България гони втори успех на Евроволей 2026

  • 26 авг 2026 | 06:41
  • 4521
  • 3
Специалния с първа официална изява на "Бернабеу" след завръщането

Специалния с първа официална изява на "Бернабеу" след завръщането

  • 26 авг 2026 | 06:51
  • 5191
  • 1