Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Геша: Ще е доста оспорвано

Геша: Ще е доста оспорвано

  • 17 авг 2026 | 19:01
  • 692
  • 0
Геша: Ще е доста оспорвано

Септември (Тервел) е неизменно сред челниците в Североизточната Трета лига през последните години.

Намеренията за предстоящата кампания коментира пред Sportal.bg треньора Георги Иванов-Геша.

„Проведохме подготовка. Дококо е ползотворна, ще се види в първенството. Работихме по селекцията. Можеше да привлечем още едно ново попълнение, но не е спешно. Очаква ни труден сезон. Ще е доста оспорвано. Отборите вече са по-силни. Увеличиха се и тези, които заявяват амбиции за върха в класирането. Началото е тежко за нас, защото първите ни мачове са именно срещу най-добрите. Ще видим какво ще стане“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Алвеша след отпадането от Панатинайкос: Не ни достигнаха силите, но е грешка да обвиняваме един човек

Алвеша след отпадането от Панатинайкос: Не ни достигнаха силите, но е грешка да обвиняваме един човек

  • 17 авг 2026 | 16:38
  • 1551
  • 2
Добромир Дафинов: Готови сме

Добромир Дафинов: Готови сме

  • 17 авг 2026 | 15:48
  • 1368
  • 0
Доростол залага на свои момчета

Доростол залага на свои момчета

  • 17 авг 2026 | 15:31
  • 1056
  • 0
Уникална фланелка за 105 години футбол в Ловеч

Уникална фланелка за 105 години футбол в Ловеч

  • 17 авг 2026 | 15:18
  • 1469
  • 2
Йордан Миленов: Мястото ни е в златната среда

Йордан Миленов: Мястото ни е в златната среда

  • 17 авг 2026 | 15:16
  • 887
  • 0
Новите в Черноломец

Новите в Черноломец

  • 17 авг 2026 | 15:02
  • 1438
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 15530
  • 54
Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

  • 17 авг 2026 | 13:28
  • 36285
  • 37
ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

  • 17 авг 2026 | 17:01
  • 22640
  • 46
Спартак (Варна) 0:1 Септември

Спартак (Варна) 0:1 Септември

  • 17 авг 2026 | 19:00
  • 7391
  • 13
11-те на Арда и Локомотив (София)

11-те на Арда и Локомотив (София)

  • 17 авг 2026 | 20:09
  • 757
  • 0
Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

  • 17 авг 2026 | 14:55
  • 33162
  • 190