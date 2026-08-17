Геша: Ще е доста оспорвано

Септември (Тервел) е неизменно сред челниците в Североизточната Трета лига през последните години.

Намеренията за предстоящата кампания коментира пред Sportal.bg треньора Георги Иванов-Геша.

„Проведохме подготовка. Дококо е ползотворна, ще се види в първенството. Работихме по селекцията. Можеше да привлечем още едно ново попълнение, но не е спешно. Очаква ни труден сезон. Ще е доста оспорвано. Отборите вече са по-силни. Увеличиха се и тези, които заявяват амбиции за върха в класирането. Началото е тежко за нас, защото първите ни мачове са именно срещу най-добрите. Ще видим какво ще стане“.

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