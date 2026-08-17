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Димитър Трендафилов: Винаги може и по-добре

  • 17 авг 2026 | 14:36
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Димитър Трендафилов: Винаги може и по-добре

Бенковски (Исперих) беше фактор през миналия сезон в Североизточната Трета лига.

Треньорът Димитър Трендафилов коментира пред Sportal.bg готовността и намеренията на отбора му за предстоящата кампания.

„Подготовката премина според програмата. Свършихме планираното. Винаги може и по-добре. Изиграхме четири контроли и мач за купата на АФЛ. Негативното е, че нито веднъж не бяхме в оптимален състав. За първенството си пожелавам да сме здрави. Нов отбор сме, нужно е време за сработване на състава. Ще се случва в движение. Очаквам оспорвано първенство. Отборите са равностойни. Всички водят тренировъчен процес“.

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