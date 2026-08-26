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  3. Треньорът на ЛАСК след великия обрат: Много се гордея с момчетата

Треньорът на ЛАСК след великия обрат: Много се гордея с момчетата

  • 26 авг 2026 | 08:18
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Старши треньорът на ЛАСК Дитмар Кюбауер големия мач, който изигра неговия тим в плейофите на Шампионската лига и се класира за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир. Австрийците загубиха първата срещу от Сетик с 0:3, но на реванша удариха с 5:1 и продължиха напред.

Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!
Селтик се провали по начин, който показа на ЦСКА, че е възможно да се пропилеят дори четири гола аванс!

“Днес играхме невероятно. Поведохме с 4:1, постигнахме резултата, от който се нуждаехме, и продължихме да натискаме. Много се гордея с момчетата.

Капитанът на Селтик след фиаското: Няма извинения
Капитанът на Селтик след фиаското: Няма извинения

Като цяло ще бъдем аутсайдерите. Това е ясно. Но Селтик бе много по-силен от нас финансово и въпреки това ги победихме. Сега се изправяме пред още по-трудни противници”, каза Кюбауер.

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