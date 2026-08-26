Лийдс нокаутира Форест със силно второ полувреме и е в третия кръг на Карабао Къп

Отборът на Лийдс се класира за третия кръг на Карабао Къп, след като надви тима на Нотингам Форест в една от най-очакваните срещи от този етап на надпреварата. Двата тима не изневериха на очакванията и направиха оспорван мач, който започна да се разплита след почивката, когато Даниел Джеймс (50') откри резултата. Около четвърт час преди края Джеймс Джъстин (75') вкара втори гол и реши реши всичко.

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Иначе йорширци и тази вечер бяха без Илия Груев, за когото обаче по-рано през деня стана ясно, че се възстановява с пълна сила и е пред скорошно завръщане.

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