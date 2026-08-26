Ранен червен картон улесни задачата на Бодьо/Глимт, норвежците отново са в основната фаза на ШЛ

Бодьо/Глимт постигна категорична победа с 3:0 срещу НЕК Ниймеген в реванша от плейофния кръг на Шампионската лига, с което подпечата класирането си за втора поредна година в основната фаза на турнира. Норвежкият тим бе постигнал успех с 3:1 като гост преди седмица, а тази вечер напълно затвърди преимуществото си. Срещата започна много зле за нидерландските гости, след като техният вратар Гонсало Кретас получи директен червен картон още в 3-рата минута на двубоя. Домакините веднага наложиха пълен натиск, но трябваше да чакат чак до самия край на полувремето, за да преодолеят организираната отбрана на съперника. Резултатът бе открит от Фредрик Бьоркан в първата минута на добавеното време (45+1'), а в последните секунди на частта (45+5') Сондре Аукленд удвои преднината на норвежците, пращайки отбора си в почивка със солиден аванс.

Европейският опит си каза думата: Бодьо/Глимт докосва Шампионската лига

През втората част Бодьо/Глимт продължи да контролира изцяло събитията на терена, възползвайки се максимално от численото си превъзходство и огромното притежание на топката. Гостите от Ниймеген опитаха няколко смени в търсене на някакъв импулс, но така и не застрашиха сериозно вратата на домакините. Крайният резултат бе оформен в 73-тата минута, когато Деверон Фонвил си отбеляза нещастен автогол под натиска на норвежките нападатели. С този успех и общ резултат 6:1 от двата мача Бодьо/Глимт си гарантира, че за втора поредна година ще мери сили с най-добрите отбори в Европа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages