Денислав Бърдаров: Имаме какво още да подобрим

Денислав Бърдаров коментира победата на България срещу Чехия с с 3:1 (25:21, 25:19, 25:19, 23:25) в приятелската среща от подготовката на националите ни за Европейското първенство, което предстои идният месец през септември. Бърдаров завърши срещата с актив от 11 точки (1 блок, 83% ефективност в атака, 31% перфектно и 62% позитивно посрещане - +7).



"Със сигурност беше хубаво, че можем да проверим играта си, защото направихме една пауза, която беше от волейболната Лига на нациите. Успяхме да починем малко, върнахме се отново на лагер, подновихме работата, смятам, че подновихме изключително добре. Важно беше да видим как ще се справим по време на тази контрола. Според мен резултатът е позитивен, продължаваме да работим и се надявам резултатите да дойдат.



Със сигурност е много вълнуващо да се играе пред българска публика. Това беше един мач, който зареди всеки един от нашите момчета, защото играхме пред родна публика и то пред не малко хора.



Лично аз смятам, че отборът е готов, отборът се готви изключително сериозно. Вече - ще видим.



Моето мнение е, че можем да бъдем препъни камък само на себе си. Ако ние покажем нашата игра и това, което тренираме в момента, според мен не трябва да гледаме другия противник, трябва да гледаме нашата игра.



Ние работихме много върху контраатака през този лагер. Със сигурност лично за мен и моите елементи аз трябва да дам повече от себе си на сервис и към това ще се стремя да се подобря. Но като отбор, като цяло смятам, че се справихме добре на тази контрола. Имахме малко леки детайли да поопипаме", каза Бърдаров.

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