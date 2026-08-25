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  3. Жасмин Величков: Голяма емоция е да се играе пред българска публика

Жасмин Величков: Голяма емоция е да се играе пред българска публика

  • 25 авг 2026 | 23:29
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Жасмин Величков коментира победата на България срещу Чехия с 3:1 (25:21, 25:19, 25:19, 23:25) в приятелската среща, която се игра в „Арена SamElyon“ в Самоков пред 2000 зрители.

"Искам да благодаря на висчки хора, които присъстваха и на всички хора, коит они гледаха. Усещаме вашата подхкрепа и това ни дава много сили.

Изключително позитивно, ние сме с отворени ръце към хората, с удоволствие бихме с е снимали с всички.

Единствената ни мисъл в момента е Европейското и максимално добро класиране на него.

С каквото мога, опитвам се да помогна на отбора. Щом треньорът е преценил така, ще се опитам да помогна.

Със сигурност освен Полша, това са и украинцте. Те са един много добър отбор, но се надявам с помощта на публиката да победим във всеки един мач", каза Величков.

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