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Динамо (Загреб) пак се самосаботира и прати втори отбор от Норвегия в ШЛ

  • 26 авг 2026 | 23:56
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Динамо (Загреб) пак се самосаботира и прати втори отбор от Норвегия в ШЛ

Норвегия ще има два отбора в основната фаза на Шампионската лига през сезон 2026/2027! След като Бодьо/Глимт се разправи ден по-рано с НЕК Неймеген, сега сънародниците на миналогодишната сензация от „турнира на богатите" от Викинг елиминираха хърватския шампион Динамо (Загреб). Първият мач на Западните Балкани завърши при равенство 2:2, а сега скандинавците се наложиха с 3:1 за успех в общия резултат с 5:3.

Както преди седмица на „Максимир", така и сега на „Лисе Арена" хърватите поведоха, но изпуснаха контрола над събитията и този път дори преживяха пълен обрат. Арбер Ходжа изведе гостите напред още в 10-ата минута, но неговите съотборници в отбрана съвсем скоро сгрешиха и направиха дузпа в полза на Викинг. С изпълнението се зае Златко Трипич и резултатът бе изравнен в 18-ата минута.

До почивката нови голове не паднаха, а норвежците нанесоха звучен шамар по съперника си непосредствено след почивката. Едвин Аустбо в 48-ата минута вкара гола, с който домакините поведоха, а в 50-ата Тобиас Мой направи резултата 3:1.

Малко след това Петер Кристиансен можеше да убие интригата с четвърти гол, а най-чистата ситуация в полза на хърватите дойде десетина минути преди края на редовното време. Тогава Дион Бельо стреля, но ударът му мина покрай десния страничен стълб.

Така Динамо за втори пореден път пропиля аванса, който имаше срещу Викинг, и логично напуска най-престижния европейски клубен турнир. Балканците ще играят осем мача до края на януари 2027 г. в основната фаза на Лига Европа, където също ще бъде и друг балкански отбор в лицето на Левски, който подобно на хърватите отпадна от плейофите на Шампионската лига.

СНИМКИ: Viking Fotball

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