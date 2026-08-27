Братислава отново ще слуша химна на Шампионската лига след драма с продължения на Слован срещу Целье

Отборът на Слован (Братислава) се превърна в последния отбор, класирал се за основната фаза на Шампионската лига. Това стана факт, след като словаците победиха с 2:1 като гост тима на Целье. Първият мач в Братислава бе завършил при равенство 1:1 и в крайна сметка Слован продължи след успех в общия резултат с 3:2.

SME V LIGE MAJSTROOOOOOV pic.twitter.com/BfUi5IvbG3 — Slovan Bratislava Xtra (@skslovanxtra) August 26, 2026

Двубоят не успя да се разреши в рамките на редовното време и двата тима трябваше да играят две продължения по 15 минути. Андраж Шпорар откри резултата в 18-ата минута за гостите от Словакия, а в 18-ата Свит Сешлар от Целье изравни след точно изпълнена дузпа.



Така следващото попадение дойде чак в продълженията, като Кристиан Мартинес реши спора в 100-ата минута.

Домакините пък завършиха мача срещата с човек по-малко заради директния червен картон на Андрей котник в 119-ата минута.



Слован (Братислава) ще играе в основната фаза на Шампионската лига за втори път след въвеждането на новия формат на турнира, като тимът стори същото и през сезон 2024/2025.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google