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Братислава отново ще слуша химна на Шампионската лига след драма с продължения на Слован срещу Целье

  • 27 авг 2026 | 00:59
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Братислава отново ще слуша химна на Шампионската лига след драма с продължения на Слован срещу Целье

Отборът на Слован (Братислава) се превърна в последния отбор, класирал се за основната фаза на Шампионската лига. Това стана факт, след като словаците победиха с 2:1 като гост тима на Целье. Първият мач в Братислава бе завършил при равенство 1:1 и в крайна сметка Слован продължи след успех в общия резултат с 3:2.

Двубоят не успя да се разреши в рамките на редовното време и двата тима трябваше да играят две продължения по 15 минути. Андраж Шпорар откри резултата в 18-ата минута за гостите от Словакия, а в 18-ата Свит Сешлар от Целье изравни след точно изпълнена дузпа.

Така следващото попадение дойде чак в продълженията, като Кристиан Мартинес реши спора в 100-ата минута.

Домакините пък завършиха мача срещата с човек по-малко заради директния червен картон на Андрей котник в 119-ата минута.

Слован (Братислава) ще играе в основната фаза на Шампионската лига за втори път след въвеждането на новия формат на турнира, като тимът стори същото и през сезон 2024/2025.

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