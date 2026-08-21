Дуплантис счупи рекорд в епична битка с Каралис

Арман „Мондо“ Дуплантис и Емануил Каралис сътвориха една от най-великите битки в историята на овчарския скок по време на градското събитие от Диамантената лига в Лозана в четвъртък.

Шведската звезда подобри собствения си рекорд на турнира, преодолявайки 6.21 метра, след исторически дуел с гръцкия си съперник.

Дуплантис си осигури победата с успешен опит от първия път на 6.21 м, след което направи два опита за нов световен рекорд на височина 6.32 м.

Впечатляващото постижение дойде след завладяваща битка с Каралис, който се движеше рамо до рамо с Дуплантис до победната височина.

„Уморен съм, това е! Беше просто невероятно състезание, наистина трябваше да вдигна нивото. Голяма битка, за това живеем, за това сме лекоатлети. Обичам да се състезавам срещу Маноло, особено на място като това", заяви Дуплантис.

For the first time ever, a Pole Vault competition has seen two men clear 6.10m or higher!



Lausanne Diamond League results:



🇸🇪 Mondo Duplantis - 6.21m (MR)

🇬🇷 Emmanouil Karalis - 6.16m



Karalis' 6.16m is also the highest-ever 2nd-place jump in men's Pole Vault history. pic.twitter.com/7XYeaegCvd — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 20, 2026

Двамата атлети прелетяха с лекота над 6.01 м, подготвяйки сцената за драматичен финал сред наелектризиращата атмосфера на площад "Навигасион" на брега на Женевското езеро.

Минути след като Дуплантис подобри собствения си рекорд на турнира с 6.16 м, Каралис го последва на същата височина.

Този успешен опит, който беше най-доброто постижение на открито за Каралис и само на сантиметър под личния му рекорд, предизвика бурна радост в неговия екип.

Гъркът беше много близо до още по-голям успех, като на два пъти успя да надскочи и летва на 6,21 метра, но и в двата случая я закачи в последния момент.

Дуплантис обаче преодоля 6.21 м от първия си опит, което предизвика иронична усмивка у неговия съперник.

След това той зарадва публиката, като обяви опит за световен рекорд, преди да прекрати участието си за деня след два неуспешни опита на 6.32 м.

"Обожавам да се състезавам тук. Успях да постигна и личен рекорд, което е чудесно. Доволен съм и се радвам, че направихме шоу за хората. Надявам се да се завърна през следващата година и да скоча колкото Мондо", каза Каралис, цитиран на сайта на Диамантената лига.

симка: Марта Горжинска, diamondleague.com

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