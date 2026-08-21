Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дуплантис счупи рекорд в епична битка с Каралис

Дуплантис счупи рекорд в епична битка с Каралис

  • 21 авг 2026 | 09:16
  • 2475
  • 0
Дуплантис счупи рекорд в епична битка с Каралис

Арман „Мондо“ Дуплантис и Емануил Каралис сътвориха една от най-великите битки в историята на овчарския скок по време на градското събитие от Диамантената лига в Лозана в четвъртък.

Шведската звезда подобри собствения си рекорд на турнира, преодолявайки 6.21 метра, след исторически дуел с гръцкия си съперник.

Дуплантис си осигури победата с успешен опит от първия път на 6.21 м, след което направи два опита за нов световен рекорд на височина 6.32 м.

Впечатляващото постижение дойде след завладяваща битка с Каралис, който се движеше рамо до рамо с Дуплантис до победната височина.

„Уморен съм, това е! Беше просто невероятно състезание, наистина трябваше да вдигна нивото. Голяма битка, за това живеем, за това сме лекоатлети. Обичам да се състезавам срещу Маноло, особено на място като това", заяви Дуплантис.

Двамата атлети прелетяха с лекота над 6.01 м, подготвяйки сцената за драматичен финал сред наелектризиращата атмосфера на площад "Навигасион" на брега на Женевското езеро.

Минути след като Дуплантис подобри собствения си рекорд на турнира с 6.16 м, Каралис го последва на същата височина.

Този успешен опит, който беше най-доброто постижение на открито за Каралис и само на сантиметър под личния му рекорд, предизвика бурна радост в неговия екип.

Гъркът беше много близо до още по-голям успех, като на два пъти успя да надскочи и летва на 6,21 метра, но и в двата случая я закачи в последния момент.

Дуплантис обаче преодоля 6.21 м от първия си опит, което предизвика иронична усмивка у неговия съперник.

След това той зарадва публиката, като обяви опит за световен рекорд, преди да прекрати участието си за деня след два неуспешни опита на 6.32 м.

"Обожавам да се състезавам тук. Успях да постигна и личен рекорд, което е чудесно. Доволен съм и се радвам, че направихме шоу за хората. Надявам се да се завърна през следващата година и да скоча колкото Мондо", каза Каралис, цитиран на сайта на Диамантената лига.

симка: Марта Горжинска, diamondleague.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Световна шампионка в атлетиката е диагностицирана със сърдечно заболяване

Световна шампионка в атлетиката е диагностицирана със сърдечно заболяване

  • 20 авг 2026 | 18:32
  • 3232
  • 1
Иновативни промени ще съпроводят първото издание на лекоатлетическия турнир Ultimate

Иновативни промени ще съпроводят първото издание на лекоатлетическия турнир Ultimate

  • 20 авг 2026 | 18:07
  • 807
  • 0
Европейското по лека атлетика в Бирмингам подобри рекорди по гледаемост на континента

Европейското по лека атлетика в Бирмингам подобри рекорди по гледаемост на континента

  • 20 авг 2026 | 16:10
  • 661
  • 0
Квалификациите по лека атлетика за Олимпиадата остават в Юджийн

Квалификациите по лека атлетика за Олимпиадата остават в Юджийн

  • 20 авг 2026 | 15:00
  • 751
  • 0
Рожденичката Начева показа евромедала на доктора, който оперира глезена ѝ

Рожденичката Начева показа евромедала на доктора, който оперира глезена ѝ

  • 20 авг 2026 | 13:47
  • 2203
  • 2
Трасето на маратона в Едмънтън се оказа с 674 метра по-дълго

Трасето на маратона в Едмънтън се оказа с 674 метра по-дълго

  • 20 авг 2026 | 13:26
  • 516
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

  • 20 авг 2026 | 22:56
  • 175826
  • 1436
Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

  • 20 авг 2026 | 23:21
  • 27767
  • 204
Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

  • 21 авг 2026 | 07:10
  • 3965
  • 6
Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

  • 21 авг 2026 | 00:08
  • 12641
  • 49
България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

  • 21 авг 2026 | 06:51
  • 4527
  • 2
Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

  • 21 авг 2026 | 07:27
  • 3918
  • 3