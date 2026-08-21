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Уемби след загубата от Сърбия: Чувствам се малко извън форма

  • 21 авг 2026 | 12:48
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Уемби след загубата от Сърбия: Чувствам се малко извън форма

След загубата в приятелския мач на националния отбор на Франция срещу Сърбия с 87:90 пред препълнените трибуни в сръбската столица Белград, звездата на "петлите" Виктор Уембаняма описа настоящата форма, в която се намира.

22-годишният център се изправи срещу един от най-внушителните съперници в лицето на трикратния носител на приза за Най-полезен играч в НБА Никола Йокич, който реализира 20 точки, 9 борби, 8 асистенции и 3 откраднати топки срещу само 10 точки и 5 борби, както и 5 грешки за Уембаняма.

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"Чувствам се малко извън форма. Все още се опитваме да влезем във форма и да намерим правилната си игра. Борихме се до края и съм особено щастлив от това. Не знам как изглеждаше, но не мисля, че мачът беше груб. Имаше много уважение от двете страни. Една ситуация беше малко по-агресивна, но освен нея, нямаше подобни моменти. Чиста игра и от двете страни", каза французинът пред медиите след мача.

Попитан каква е основната разлика между играта в НБА и с националните отбори в рамките на правилата на ФИБА (Международната баскетболна федерация), Виктор Уембаняма отговори: "Преди всичко е топката, с която играем. Има много разлики с НБА, но тази е една от най-големите".

Двубоят беше един от двата подготвителни мача за Франция срещу Сърбия преди участието на двете страни в квалификациите за Световното първенство през 2027 година. Французите ще бъдат водени от Уемби срещу Словения следващия четвъртък в Париж и срещу Швеция три дни по-късно в Стокхолм.

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