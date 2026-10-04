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Интересен избор: новобранец от Голдън Стейт постави Уембаняма в идеалната си петица за всички времена

  • 4 окт 2026 | 12:13
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Интересен избор: новобранец от Голдън Стейт постави Уембаняма в идеалната си петица за всички времена

Новобранецът в НБА - 24-годишното крило Яксел Лендеборг, постави Виктор Уембаняма в идеалната си стартова петица за всички времена. Избраният под №11 в Драфта на НБА през лятото от Голдън Стейт Уориърс играч се позамисли, когато бе попитан за идеалния си отбор, като посочи имената на съотборника си Стеф Къри, Майкъл Джордан, ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант и Уембаняма.

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Френският център на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма поведе “Шпорите” към Финалите на НБА през сезон 2025/26. Там Уемби и компания отстъпиха с 1-4 победи пред Ню Йорк Никс.

22-годишният французин бе избран под №1 в Драфта на НБА през 2023 г. от Спърс. Тази есен той ще започне едва четвъртия си сезон в НБА.

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