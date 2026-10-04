Сливен беше домакин на Международния турнир по баскетбол на колички InWheel

Сливен беше домакин на Международния турнир по баскетбол на колички InWheel. В надпреварата се включиха БКХУ Левски - София, Пансерайкос - Гърция, и КСМ Корона Брашов - Румъния. Турнирът бе организиран от Баскетболен клуб Тони-7 - Сливен и БКХУ Левски.

Събитието е част от международния проект „Inclusive Wheelchair Sports Events - InWheel” по програма „Еразъм+”, съфинансиран от Европейския съюз. Основната му цел е да популяризира баскетбола на колички и да насърчава социалното приобщаване, международния спортен обмен и по-широкото участие на хората с увреждания в спорта.

Идеята за подобно събитие в Сливен се заражда преди няколко години. „Организирах обучение за учители за работа с деца с увреждания в часовете по физическо възпитание. Винаги когато имам възможност, провеждам инициативите си в Сливен, така беше и тогава", разказa за БТА доц. д-р Офелия Кънева, председател на Българската федерация по БаскИн и президент на Баскетболен клуб за хора с увреждания “Левски”. Момчетата от отбора на Левски дошли да ѝ помогнат и да разнообразят подготовката си в нова зала. В зала “Васил Левски” по това време тренирали и момичетата на Ивайло Христов и на място двамата треньори организирали игра, в която състезателите в колички и децата играли заедно на един и същ терен.

„Получи се удивителна игра, а всички учители от страната видяха на практика как може всеки да участва. Така за първи път в Сливен се проведе игра по БаскИн", казва Кънева. По думите ѝ за нейните състезатели е било голямо предизвикателство да играят заедно с децата, а за децата - да играят с хора в колички. „Но всъщност всички си бяха полезни и се забавляваха."

Затова според нея е било естествено първият демонстрационен мач по БаскИн - след като вече има 10 отбора в страната и Федерация по БаскИн - да се проведе в Сливен. „Международният турнир по баскетбол на колички дава добра обстановка за такава демонстрация и мотивира всички атлети", допълва тя.

Целта на турнира е да даде възможност на отбори от Балканите да се съревновават и да демонстрират уменията си на баскетболния терен, обяснява Владимир Искров, дългогодишен треньор на БКХУ „Левски". Шампионът от сливенския турнир ще участва във финален, изключително престижен турнир в Ниш, Сърбия.

Всеки може да започне да тренира в БаскИн, категорична е Кънева.

„Всеки, който иска да спортува в група, който иска да направи нещо различно в личния си живот, да опита нещо съвременно и иновативно, който предизвиква себе си или търси нови приятели, е добре дошъл." Тя е лаконична и на въпрос какво са я научили състезателите през годините: „Че спортът е за всички!"

Най-силните моменти в историята на баскетбола на колички у нас Искров свързва с множеството републикански титли на „Левски" и с най-големия турнир, организиран от клуба - Basketball Inclusive Game (BIG) през 2024 г. в София.

„Над 200 участници от 12 държави играха баскетбол на колички по време на Европейската седмица на спорта", спомня си той. Според него има и много на пръв поглед малки успехи - възможностите за хора с двигателни увреждания да учат в София, да започнат работа, да станат студенти или след претърпян инцидент да се реинтегрират в ежедневието именно чрез баскетбола. „Но определено най-големият спортен успех е спечелването на европейската титла в Самоков през 2025 г. с национален отбор, изграден изцяло от състезатели на Левски. Най-значимият успех в историята на баскетбола на колички в България!", казва треньорът.

На хората, които заради увреждането си са се отказали от спорта или смятат, че не могат да бъдат активни, Кънева отправя директно обръщение: „Бъркаш, човече! Няма невъзможни неща! Заедно можем повече, ела при нас."

За нея да си част от отбор означава „дисциплина, отдаденост, отговорност, ред, ангажимент", но и „споделеност, радост, опора, успех". А когато зрителите видят състезателите на терена, иска да си кажат: „И аз мога!" и „Нямам оправдание да не направя нещо по-добро с живота си оттук нататък!".

БаскИн дава възможност здрави състезатели, хора с двигателни увреждания и хора с ментални увреждания да играят едновременно на един и същ терен, обяснява Искров. „Именно това е огромното предимство на БаскИн пред останалите спортове. Всеки може да се включи в някой от отборите ни в страната, независимо от възраст, пол или специфични потребности."

Сливенският турнир е част от проекта InWheel, който цели развитието на изцяло нов спорт - БаскИн.

„Горди сме, че състезателите на Левски надделяха над шампиона на Румъния Корона Брашов и над един от водещите отбори в гръцкото първенство - Пансерайкос от Сeрес", казва Искров. По думите му България е сред водещите държави в развитието на новия спорт: след Италия, родината на БаскИн, Германия и Франция е четвъртата държава в Европа със собствена федерация по БаскИн и 10 клуба в цялата страна. В проекта са участвали състезатели от три клуба по БаскИн - от Тутракан, Елена и Карлово.

Снимка: Баскетболен Клуб Тони-7

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