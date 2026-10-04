Янис блесна при дебюта си за Маями Хийт, "Горещите" пометоха Торонто

Обновеният състав на Маями Хийт демонстрира страхотна форма в първата си предсезонна проверка, налагайки пълно надмощие над Торонто Раптърс за убедителна победа със 129:105 в Квебек. Срещата отбеляза и дългоочаквания първи мач на голямата звезда Янис Антетокунмпо с екипа на "Горещите".

Гръцкият национал прекара 14 минути на паркета и записа 9 точки, 4 борби и 7 асистенции, стреляйки без грешка от игра (3 от 3) и с 3 от 4 опита от фаул линията, за да постави успешно начало на новата глава в кариерата си. Другият ключов състезател на тима Бам Адебайо също се включи солидно и добави 10 точки и 6 борби за 12 минути игра.

Най-резултатен за победителите бе Тим Хардауей-младши, който реализира 14 точки с перфектна стрелба - 4 от 4 опита, включително 3 точни изстрела зад арката за три точки. Новото попълнение Пеле Ларсон също показа абсолютна прецизност, отбелязвайки 13 точки и 2 борби за 11 минути при 7 от 7 от линията за наказателни удари.

Отборът на Торонто, който игра без суперзвездата си Кауай Ленърд, беше поведен от канадеца Ар Джей Барет, отчел се с 15 точки и 3 борби. Неизбраният в драфта новобранец Тайрик Кий също направи силно впечатление и завърши с 15 точки, докато участникът в Мача на звездите Скоти Барнс записа 11 точки, 2 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки за 12 минути на терена.

Makes it look too easy... pic.twitter.com/POSWaJYCDn — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 3, 2026

Следващият предсезонен мач за Маями е насрочен за 8 октомври - домакинство срещу Ню Орлиънс Пеликанс. До началото на редовния сезон тимът от Флорида ще изиграе още три контролни срещи — срещу Минесота Тимбъруулвс, Бруклин Нетс и Орландо Меджик.

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Торонто Раптърс ще продължи подготовката си с домакинство срещу Лос Анджелис Клипърс на 10 октомври, а предсезонната програма на канадския тим ще завърши с още три мача, включително двубои с Ню Йорк Никс и Детройт Пистънс.

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