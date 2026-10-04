Дончич впечатлен от развитието на свой съотборник в Лейкърс: Напредъкът му е невероятен

Лидерът на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич не спести суперлативите си за прогреса, който демонстрира крилото на тима Аду Тиеро във втория си сезон в асоциацията.

Словенската звезда подчерта, че в състава има редица състезатели, чийто принос остава недооценен, но специално открои израстването на младия си съотборник.

"Мисля, че разполагаме с доста подценени момчета в състава. Трудно ми е да посоча само един конкретен играч, но новите попълнения според мен заслужават много повече признание и ще ни помогнат сериозно. Но това, което видях от Аду през тази година - начинът, по който се разви - е направо невероятно. Изключително много се радвам за него", заяви Дончич.

Тиеро бе селектиран от клуба от Лос Анджелис под номер 36 в драфта през миналата година. Младият баскетболист имаше ограничена роля на паркета, но успяваше периодично да загатне за потенциала си. В 25 изиграни срещи той се отчете със средно 1,9 точки и 1,1 борби за едва 6 минути игра.

В G-лигата крилото разполагаше с повече възможности и записа далеч по-сериозни показатели – 15,3 точки, 4,8 борби, 2,1 асистенции и 1,2 отнети топки за 22 минути средно на мач в 10 двубоя.

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