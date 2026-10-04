Легендарната Петкана Макавеева празнува рожден ден

Едно от най-големите имена в историята на българския баскетбол - Петкана Макавеева, празнува рожден ден днес. Легендарната състезателка, известна също като Поразяващата ръка, навършва 74 години.

Родената на 4 октомври 1952 г. в Липен Макавеева е сребърна медалистка с националния ни женски отбор от Олимпийските игри в Москва през 1980 година, след като 4 години по-рано, в Монреал, печели и бронзово олимпийско отличие. Тя има и два медала от Европейски първенства - бронз във Франция през 1976-а и сребро в Унгария през 1983 г. Макавеева има участия на 5 шампионата на Стария континент, като е реализирала на еврофинали общо над 400 точки.

В изпълнената си с успехи кариера, Макавеева е многократна шампионка на България и носителка на Купата на страната. Най-големият ѝ успех на клубно ниво е спечелването на КЕШ с Левски (Левски-Спартак по това време) през 1984 г., когато на финала в Будапеща “сините” надделяват над италианския Золу Виченца с 82:77. С големия отбор на “сините” от този период печели и две поредни титли в турнира за “Купа Ронкети” (1978, 1979).

Освен за Левски, Макавеева е играла още за Септемврийска слава (Монтана), ЦСКА и Академик София.

Именно като играч на “студентите” Макавеева сътворява едно от най-паметните индивидуални представяния в историята на българския женски баскетбол, реализирайки 46 точки срещу Марица Пловдив. Това е още едно свидетелство за изключителните ѝ умения в офанзивната част на играта.

Петкана Макавеева е майка на двама бивши баскетболни национали на България - Стефан Георгиев и сложилият съвсем наскоро край на дългогодишната си кариера Златин Георгиев.

Екипът на Sportal.bg пожелава здраве, щастие и късмет на Петкана Макавеева!

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Снимки: Startphoto