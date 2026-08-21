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И Лийдс влиза в битката за нежелан от Челси

  • 21 авг 2026 | 12:09
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И Лийдс влиза в битката за нежелан от Челси

От Лийдс, където играе и българския национал Илия Груев, са се присъединили към надпреварата за подписа на нападателя на Челси Лиъм Делап, съобщава “Сън”. Острието не попада в плановете на новия наставник на “сините” Чаби Алонсо и бе изваден от основната група на тима в последните дни, както и лишен от своя номер 9, който носеше на гърба си през миналата година. Делап бе привлечен през миналата година от Ипсуич срещу 30 милиона паунда, но изигра трудна кампания, изпълнена с травми, които му позволиха да вземе участие в 41 мача, повечето от скамейката, в които записа едва два гола.

Англичанин с два гола не иска да играе в Комо
Англичанин с два гола не иска да играе в Комо

Според различни източници от “Стамфорд Бридж” са му поставили цена от 40 милиона паунда, но в момента изглежда малко вероятно някои от желаещите да се съгласи да плати подобна сума. Интерес към играча проявяват още от Нотингам Форест и Евертън, но тимовете гледат по-реалистично към възможността да вземат играча под наем с опция за откупуването му при определени условия. Самият футболист предпочита да остане в Премиър лийг и преди дни излезе информация, че е отказал предложение на италианския Комо.

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Снимки: Gettyimages

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