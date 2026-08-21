Васил Стефанов: Мачовете ни с „розите“ са винаги хубави

Гигант (Съединение) играе утре с Розова долина в Казанлък. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„След отпадането ни от турнира за купата на България, ще се съсредоточим изцяло върху първенството. Напоследък играем добре. Надявам се да продължим по същия начин. Предстои ни двубой в Казанлък. Розова долина винаги има добър отбор, благодарение на работата на треньора му Атанас Апостолов. По традиция с тях винаги правим интригуващи двубои. Очаквам и предстоящия да е такъв и да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.

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