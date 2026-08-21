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Редовски: Сред най-добрите са

  • 21 авг 2026 | 09:27
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Редовски: Сред най-добрите са

Утре Балкан (Ботевград) приема Ботев (Ихтиман). Срещата е от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига.

„Най-важното е футболистите ни да възстановят силите си от мача, които изиграхме за купата на България срещу Костинброд. Ботев (Ихтиман) е сред най-добрите отбори в групата. Бори се за челните места в класирането. Има предимство, че не игра през изминалите дни и играчите му са отпочинали. Това не ни притеснява толкова. Дано нашите момчета да са здрави и да преодолеят умората. Ще направим възможното да спечелим трите точки“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент на ботевградчани.

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