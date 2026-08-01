Струмска слава надви Балкан

Струмска слава (Радомир) се наложи с 2:0 над гостуващия му Балкан (Ботевград) Срещата е от първия кръг на Югозападната Трета лига. Стана равностоен мач, в който домакините материализираха две от положенията си. Те нанесоха удара си малко преди почивката. Китан Василев засече подаване на съотборник в 42-ата минута за 1:0. След 120 секунди Цветелин Стоичков опита центриране и топката се укроти в мрежата на гостите. След почивката ботевградчани бяха по-добри. Не успяха обаче да достигнат поне до почетно попадение. Радомирският страж Йордан Димитров не позволи да го преодолеят излезлите последователно срещу него Калоян Бонев, Георги Стефчов и два пъти Николай Миков.

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