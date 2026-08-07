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Теодор Стефанов: В мачовете ще се види доколко сме се подготвили

  • 7 авг 2026 | 12:03
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Теодор Стефанов: В мачовете ще се види доколко сме се подготвили

Родопа (Смолян) се установи в златната среда през последния сезон на Югоизточната Трета лига.

Теодор Стефанов, играещ старши треньор коментира пред Sportal.bg доколко е готов поверения му тим за предстоящата кампания.

„Проведохме нормална подготовка. В мачовете ще се види доколко е успешна. Запазихме футболистите си и привлякохме още няколко. Първенството ще е като предишните – много оспорвано. С изключение на Крумовград, няма изявен фаворит за първото място, нито пък аутсайдери. Това показва, че мачовете ще са между равностойни съперници. Който допусне подценяване ще бъде наказан“.

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