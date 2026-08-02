Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Родопа (Смолян)
  3. Очаквана победа за Родопа

Очаквана победа за Родопа

  • 2 авг 2026 | 08:41
  • 85
  • 0
Очаквана победа за Родопа

Родопа (Смолян) надигра Свобода (Пещера) с 6:2 в приятелска среща, изиграна в Девин. Футболистите от Смолян наложиха темпото още от първите минути. Михаел Кисьов реализира отсъдена дузпа. После Даниел Кутев удвои, а Кисьов отново бе точен от бялата точка, оформяйки класическото 3:0. Съперникът върна едно попадение, но до почивката Радостин Самуилов възстанови аванса от три гола – 4:1. През втората част топката влезе още веднъж във вратата на Родопа. В оставащото време Кутев и Денис Кехайов се разписаха по веднъж.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Румен Трифонов: Знам, че ще е необходимо време

Румен Трифонов: Знам, че ще е необходимо време

  • 2 авг 2026 | 02:04
  • 2778
  • 0
Осиек започна новия сезон без Шопов

Осиек започна новия сезон без Шопов

  • 2 авг 2026 | 01:11
  • 1363
  • 0
Ботев (Пловдив) преотстъпи нападател на Септември

Ботев (Пловдив) преотстъпи нападател на Септември

  • 1 авг 2026 | 23:48
  • 1494
  • 0
Чандъров: Само хубави неща мога да казвам за Черно море

Чандъров: Само хубави неща мога да казвам за Черно море

  • 1 авг 2026 | 23:42
  • 1488
  • 0
Илиев: Самочувствието не трябва да го оставяме в съблекалнята

Илиев: Самочувствието не трябва да го оставяме в съблекалнята

  • 1 авг 2026 | 23:39
  • 1273
  • 1
Генчев: Бяхме категорично по-добрият отбор

Генчев: Бяхме категорично по-добрият отбор

  • 1 авг 2026 | 23:20
  • 1258
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

  • 2 авг 2026 | 07:51
  • 2223
  • 13
Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

  • 2 авг 2026 | 07:07
  • 2504
  • 2
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

  • 1 авг 2026 | 20:50
  • 99522
  • 318
Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

  • 1 авг 2026 | 23:07
  • 32705
  • 49
Изиграха се първите три мача във Втора лига

Изиграха се първите три мача във Втора лига

  • 1 авг 2026 | 21:54
  • 48709
  • 17
Коло Муани пристига в Ювентус за прегледи днес!

Коло Муани пристига в Ювентус за прегледи днес!

  • 2 авг 2026 | 07:39
  • 1874
  • 1