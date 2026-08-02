Очаквана победа за Родопа

Родопа (Смолян) надигра Свобода (Пещера) с 6:2 в приятелска среща, изиграна в Девин. Футболистите от Смолян наложиха темпото още от първите минути. Михаел Кисьов реализира отсъдена дузпа. После Даниел Кутев удвои, а Кисьов отново бе точен от бялата точка, оформяйки класическото 3:0. Съперникът върна едно попадение, но до почивката Радостин Самуилов възстанови аванса от три гола – 4:1. През втората част топката влезе още веднъж във вратата на Родопа. В оставащото време Кутев и Денис Кехайов се разписаха по веднъж.

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