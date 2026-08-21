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Бенфика се доближи до основната фаза на ЛЕ с успех над датския шампион

  • 21 авг 2026 | 00:12
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Бенфика се доближи до основната фаза на ЛЕ с успех над датския шампион

Португалският гранд Бенфика направи голяма крачка към основната фаза на Лига Европа, след като записа домакински успех с 3:1 над Орхус. Реваншът е след седмица на терена на датския шампион.

Любопитното е, че всички попадения бяха отбелязани още през първото полувреме. Още във втората минута Рафа Силва се възползва от голямо разбъркване точно пред вратата, за да даде аванс на лисабонци. В 31-вата минута Леандро Барейро удвои преднината от добавка при изпълнение на корнер.

Пет минути по-късно Себастиян Йоргенсен намали изоставането на гостите със своя гол. В добавеното време на почивката Евангелос Павлидис оформи крайното 3:1 с реализирана дузпа, която сам си изпроси. Това е десети гол на гръцкия национал през този сезон при едва шест изиграни мача във всички турнири.

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Снимки: Imago

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