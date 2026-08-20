Феновете на ЦСКА с шествие до стадиона в Крит

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Феновете на ЦСКА проведоха своеобразно шествие до стадион “Панкратио” в Ираклион. Двубоят между “червените” и местният ОФИ Крит от плейофите на Лига Европа започва след малко.

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Привържениците на “армейците” се придвижиха до стадиона от обозначената от домакините зона, където да се съберат преди двубоя. “Червените” ще се ползват от солидна подкрепа на българските фенове, като стотици летяха до острова, за да подкрепят любимците си.

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