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Феновете на ЦСКА с шествие до стадиона в Крит

  • 20 авг 2026 | 20:47
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Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Феновете на ЦСКА проведоха своеобразно шествие до стадион “Панкратио” в Ираклион. Двубоят между “червените” и местният ОФИ Крит от плейофите на Лига Европа започва след малко.

ОФИ 1:0 ЦСКА, много сериозни пропуски на "червените"
ОФИ 1:0 ЦСКА, много сериозни пропуски на "червените"

Привържениците на “армейците” се придвижиха до стадиона от обозначената от домакините зона, където да се съберат преди двубоя. “Червените” ще се ползват от солидна подкрепа на българските фенове, като стотици летяха до острова, за да подкрепят любимците си.

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