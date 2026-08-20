Песни на ЦСКА огласят таверните на Крит и крайбрежието на Средиземно море

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Привържениците на ЦСКА започнаха все по-масирано да се събират в околностите на стадион “Панкратио” в Ираклион, където по-късно днес играчите на Христо Янев гостуват на местния ОФИ в първи мач от плейофите на Лига Европа. Феновете на “червените” огласиха с песните си местните таверни по крайбрежието на Средиземно море.

Стикери на ЦСКА грейнаха по стълбовете на Ираклион

Срещата е с начален час 21:00, като българите се надяват на добър резултат преди реванша в София след седмица.

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