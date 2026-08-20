Стикери на ЦСКА грейнаха по стълбовете на Ираклион

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Феновете на ЦСКА започнаха да се събират в околностите на стадион “Панкратио” в Ираклион. Двубоят между “червените” и местният ОФИ Крит от плейофите на Лига Европа е тази вечер от 21:00 часа.

Привържениците на “армейците” използваха времето преди мача да релаксират из заведенията около крайбрежието на Средиземно море, а част от тях се възползваха да залепят стикери на ЦСКА по уличните стълбове, което е традиционна част от фенските порядки по света.

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