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Автогол спаси Ференцварош от продължения

  • 13 авг 2026 | 23:59
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Автогол спаси Ференцварош от продължения

Традиционният български дразнител от последните години Ференцварош за поредна година си гарантира участие в основна фаза на европейските клубни турнири. Това стана факт, след като “маджарите” направиха равенство 1:1 в реванша срещу полския Гурник (Забже) и благодарение на победата в Будапеща преди седмица те продължиха към плейофите на Лига Европа с успех в общия резултат от 2:1. Така Ференцварош ще играе поне шест мача от основната схема на Лигата на конференциите, ако отпадне от плейофите на втория по сила турнир на УЕФА, където ще спори в следващия кръг от пресявките с носителя на Купата на Турция Трабзонспор, който преди броени дни подписа с Мохамед Салах, играл до преди броени месеци за 20-кратния английски шампион Ливърпул.

Иначе в Забже тази вечер домакините от Гурник поведоха от дузпа в 45-ата минута, която бе превърната в гол от Каспер Урбански. Нататък те бяха на минути от това да пратят срещата в две продължения по 15 минути, но Михал Сачек се оказа “троянският кон” за поляците, тъй като си вкара автогол в 82-тата минута.

Мачовете между Трабзонспор и Ференцварош предстоят на 20 и 27 август, като първият мач е в Турция идния четвъртък.

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