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Късен автогол зарадва РБ Залцбург в Швеция

  • 20 авг 2026 | 21:10
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Късен автогол зарадва РБ Залцбург в Швеция

Австрийският РБ Залцбург взе крехък аванс в сблъсъка си с шведския първенец Мялби, след като спечели с 1:0 като гост в първия двубой помежду им от плейофите на Лига Европа.

Макар и да бяха в ролята на изявен фаворит в двубоя, „биковете“ стигнаха до победното попадение чак в добавеното време. То дори се оказа автогол, тъй като в опита си да изчисти топката след остър пас на Карим Конате, Том Петерсон я прати в собствената си мрежа. Така Залцбург ще излезе в реванша на свой терен след седмица с преднината от един гол.

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Снимки: Imago

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