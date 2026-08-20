Късен автогол зарадва РБ Залцбург в Швеция

Австрийският РБ Залцбург взе крехък аванс в сблъсъка си с шведския първенец Мялби, след като спечели с 1:0 като гост в първия двубой помежду им от плейофите на Лига Европа.
Макар и да бяха в ролята на изявен фаворит в двубоя, „биковете“ стигнаха до победното попадение чак в добавеното време. То дори се оказа автогол, тъй като в опита си да изчисти топката след остър пас на Карим Конате, Том Петерсон я прати в собствената си мрежа. Така Залцбург ще излезе в реванша на свой терен след седмица с преднината от един гол.
Снимки: Imago