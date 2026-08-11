Слован довърши Мялби в реванша

Словашкият шампион Слован (Братислава) се класира за плейофния кръг на Шампионската лига след победа с 2:0 у дома над шведския първенец Мялби. Тимът, ръководен от легендата Яя Туре, демонстрира по-висока класа на препълнения стадион „Техелне поле“ и след успеха с 2:1 в първия мач елиминира скандинавците с общ резултат 4:1. Точни за триумфа на „беласите“ в реванша бяха Сулейман Камара (47') и Аласана Иранянг (78').

Резултатът беше открит в самото начало на второто полувреме, по-конкретно в 47-ата минута. Сулейман Камара предприе страхотна индивидуална акция по левия фланг, навлезе остро в наказателното поле, финтира бранителя Аарон Икбал и с прецизен удар по земя прати топката в далечния ъгъл за 1:0.

Слован подпечата победата си в 78-ата минута благодарение на бързината на своите резерви. Влезлият от пейката Аласана Иранянг направи мощен индивидуален спринт по лявото крило, преодоля защитника Миетинен и с хладнокръвен нисък удар под плонжа на вратаря Валиндер фиксира крайното 2:0.

С този категоричен успех Слован (Братислава) се класира за решителния плейофен кръг на Шампионската лига, където за влизане в същинската фаза на турнира ще спори с победителя от двойката между Арарат-Армения и словенския Целе. От друга страна, за шведския Мялби участието в най-силния турнир приключва, като отборът се премества в плейофния кръг на Лига Европа срещу загубилия от сблъсъка между кипърския Пафос и австрийския Ред Бул Залцбург.

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