Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Слован (Братислава)
  3. Слован довърши Мялби в реванша

Слован довърши Мялби в реванша

  • 11 авг 2026 | 23:19
  • 597
  • 0
Слован довърши Мялби в реванша

Словашкият шампион Слован (Братислава) се класира за плейофния кръг на Шампионската лига след победа с 2:0 у дома над шведския първенец Мялби. Тимът, ръководен от легендата Яя Туре, демонстрира по-висока класа на препълнения стадион „Техелне поле“ и след успеха с 2:1 в първия мач елиминира скандинавците с общ резултат 4:1. Точни за триумфа на „беласите“ в реванша бяха Сулейман Камара (47') и Аласана Иранянг (78').

Резултатът беше открит в самото начало на второто полувреме, по-конкретно в 47-ата минута. Сулейман Камара предприе страхотна индивидуална акция по левия фланг, навлезе остро в наказателното поле, финтира бранителя Аарон Икбал и с прецизен удар по земя прати топката в далечния ъгъл за 1:0.

Слован подпечата победата си в 78-ата минута благодарение на бързината на своите резерви. Влезлият от пейката Аласана Иранянг направи мощен индивидуален спринт по лявото крило, преодоля защитника Миетинен и с хладнокръвен нисък удар под плонжа на вратаря Валиндер фиксира крайното 2:0.

С този категоричен успех Слован (Братислава) се класира за решителния плейофен кръг на Шампионската лига, където за влизане в същинската фаза на турнира ще спори с победителя от двойката между Арарат-Армения и словенския Целе. От друга страна, за шведския Мялби участието в най-силния турнир приключва, като отборът се премества в плейофния кръг на Лига Европа срещу загубилия от сблъсъка между кипърския Пафос и австрийския Ред Бул Залцбург.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бран ликува след голяма драма в Лимасол

Бран ликува след голяма драма в Лимасол

  • 11 авг 2026 | 22:54
  • 1261
  • 0
В Германия ще продават билети за правостоящи за домакинските мачове на Бундестима след повече от 25 години

В Германия ще продават билети за правостоящи за домакинските мачове на Бундестима след повече от 25 години

  • 11 авг 2026 | 22:36
  • 1225
  • 0
Грузинският шампион продължава напред в Лига Европа

Грузинският шампион продължава напред в Лига Европа

  • 11 авг 2026 | 22:14
  • 2515
  • 0
Динамо (Загреб) нямаше проблеми и в реванша в Литва, макар и с човек по-малко

Динамо (Загреб) нямаше проблеми и в реванша в Литва, макар и с човек по-малко

  • 11 авг 2026 | 22:06
  • 836
  • 0
Игор Тиаго може да се озове в Байерн

Игор Тиаго може да се озове в Байерн

  • 11 авг 2026 | 22:02
  • 8697
  • 1
Бодьо/Глимт пречупи Роял Юнион след ново голово шоу и драма с продължения

Бодьо/Глимт пречупи Роял Юнион след ново голово шоу и драма с продължения

  • 11 авг 2026 | 21:51
  • 1420
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

  • 11 авг 2026 | 19:58
  • 205514
  • 651
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 70860
  • 241
Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

  • 11 авг 2026 | 23:45
  • 23979
  • 10
Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 19:59
  • 64006
  • 92
Веласкес: Постигнахме нещо брутално

Веласкес: Постигнахме нещо брутално

  • 11 авг 2026 | 20:25
  • 26147
  • 74
Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 23:55
  • 24440
  • 3