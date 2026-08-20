Иван Станев: Важно бе да стартираме с победа

Националният отбор на България за юноши до 17 години започна с победа участието си на Световното първенство в Доха (Катар). Момчетата на селекционера Иван Станев биха категорично връстниците си от Египет с 3:0 в първия си мач от Група D на Мондиала, игран тази вечер.

България U17 тръгна ударно на Световното

Ето какво заяви след двубоя и селекционерът Иван Станев пред сайта на БФВ:

"Важно бе да стартираме с победа. Знаех, че отборът няма да покаже истинското си лице, защото всеки първи мач на такъв форум е съпътстван от огромно напрежение. Доста са нещата, които изисквам от всяко едно момче в отбора, а едно от тях е да бъдем търпеливи, когато топката е неудобна. В този мач можехме да се справим и много по-добре на елемента посрещане. Подготвени сме добре за следващите два мача в групата, така че всичко е в нашите ръце."

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