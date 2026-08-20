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  3. България U17 тръгна ударно на Световното

България U17 тръгна ударно на Световното

  • 20 авг 2026 | 18:48
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Националният отбор на България за юноши до 17 години започна с победа участието си на Световното първенство в Доха (Катар). Момчетата на селекционера Иван Станев биха категорично връстниците си от Египет с 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) в първия си мач от Група D на Мондиала, игран тази вечер.

Турция удари Испания на старта на Мондиала U17
Турция удари Испания на старта на Мондиала U17

Втората среща от групата за България е срещу Испания, която вчера стартира със загуба от Турция с 0:3 гейма на турнира. Двубоят е утре (21 август) отново от 17,00 часа българско време.

Най-полезен за България бе капитанът Милко Багдасаров с 16 точки (1 ас) за победата. Данил Ричу (4 блока и 2 аса) и Кръстин Илов (2 блока и 2 аса) добавиха още 10 и 9 точки за успеха.

За Египет единственият с двуцифров актив беше Мохамед Амер Габал с 14 точки.

БЪЛГАРИЯ - ЕГИПЕТ 3:0 (25:22, 25:23, 25:18)

БЪЛГАРИЯ: Емилиан Динчев 1, Вели Сезгин Сали 9, Милко Багдасаров 17, Кайо Павлов 8, Кръстин Илов 9, Данил Ричу 10 - Деан Лаков-либеро (Калоян Стефанов)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

ЕГИПЕТ: Али Тагелдин 3, Ясин Абделхади 9, Мохамед Амер Габал 14, Мохамед Абделазиз 9, Омар Мостафа 6, Юсеф Аллам 2 - Зиад Хамад-либеро (Омар Елсанхори 1, Гамал Хафез, Ахмед Залам 1, Селим Хюсеиен, Ахмед Абделлатиф Ахмед, Ясин Елсамахи)

Старши треньор: БАДРАН МОХАМЕД ШОКРИ.

Снимки: volleyballworld.com

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