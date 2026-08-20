Медицински прегледи провалиха трансфер на Лацио

От Лацио в крайна сметка няма да привлекат нападателя Амаду Бамба Диенг, съобщават италианските медии. Той беше готов да премине при „орлите“ като свободен агент, но се е провалил на медицинските си прегледи, които са открили проблем в едното му коляно. Така клубът се е отказал да подпише с него.

26-годишният играч за последно носи екипа на Лориен, където записа 60 мача с 23 гола. Освен това той беше част от състава на Сенегал за Мондиал 2026, но изигра само 7 минути в турнира. Според Джанлука Ди Марцио след пропадането на трансфера му в Лацио, Бамба Диенг може да се присъедини към Цървена звезда.

🚨❌ Bamba Dieng will not join Lazio as free agent as there’s no green light following the medical tests.



Deal off. 🇸🇳 pic.twitter.com/KgVUi4uAgZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026

Междувременно, римляните уредиха привличането на защитника на Аякс Йосип Шутало. Той ще пристигне под наем за 3 млн. евро с опция за закупуване в размер на 7,5 млн., бонуси и 10% от следваща негова продажба. Хърватският национал ще пристигне за медицинските си прегледи още в петък. За три сезона в амстердамския гранд 26-годишният играч записа 108 двубоя с 4 гола.

🚨🔵⚪️ Lazio agree deal in principle to sign Josip Šutalo from Ajax, here we go! 🇭🇷



€3m loan fee plus €7.5m buy option clause, add-ons and also 10% sell-on clause. pic.twitter.com/FfhJrV0d0o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026

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Снимки: Gettyimages