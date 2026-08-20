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Медицински прегледи провалиха трансфер на Лацио

  • 20 авг 2026 | 19:00
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Медицински прегледи провалиха трансфер на Лацио

От Лацио в крайна сметка няма да привлекат нападателя Амаду Бамба Диенг, съобщават италианските медии. Той беше готов да премине при „орлите“ като свободен агент, но се е провалил на медицинските си прегледи, които са открили проблем в едното му коляно. Така клубът се е отказал да подпише с него.

26-годишният играч за последно носи екипа на Лориен, където записа 60 мача с 23 гола. Освен това той беше част от състава на Сенегал за Мондиал 2026, но изигра само 7 минути в турнира. Според Джанлука Ди Марцио след пропадането на трансфера му в Лацио, Бамба Диенг може да се присъедини към Цървена звезда.

Междувременно, римляните уредиха привличането на защитника на Аякс Йосип Шутало. Той ще пристигне под наем за 3 млн. евро с опция за закупуване в размер на 7,5 млн., бонуси и 10% от следваща негова продажба. Хърватският национал ще пристигне за медицинските си прегледи още в петък. За три сезона в амстердамския гранд 26-годишният играч записа 108 двубоя с 4 гола.

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Снимки: Gettyimages

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