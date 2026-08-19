Лацио преговаря с Аякс и Порто за трансфери на защитници

От Лацио водят преговори с Аякс и Порто за трансферите на двама защитници, съобщава Николо Скира.

Римският клуб е близо до привличането на Йосип Шутало от амстердамския гранд, като това може да стане чрез наем и опция за закупуването на хърватския национал. Според Матео Морето преотстъпването би струвало 2,5 млн. евро, а постоянният трансфер - 8 млн. 26-годишният централен бранител вече се е споразумял за договор за пет сезона.

🚨 La Lazio avanza por Josip Šutalo.



La operación se trabaja mediante una cesión de €2.5-3M, con una opción de compra fijada entre €8-9M.



El central croata es la prioridad de la Lazio para reforzar la defensa. pic.twitter.com/p2d4y9Kyv4 — Zona Serie A (@ZonaSerieA_ES) August 19, 2026

Междувременно, “орлите” обсъждат с португалския шампион възможността за преминаването на левия бек Нуно Тавареш на “До Драгао”. Идеята е 26-годишният играч да бъде взет под наем за 2 млн. евро с опция за закупуване за още 12 млн. Португалецът вече е дал съгласието си да облече екипа на “драконите”.

🚨🇵🇹 Porto are pushing for Nuno Tavares, with Lazio considering the winger as a potential sale to raise funds for their final moves of the window.



The Portuguese side have already submitted an offer, with talks ongoing. pic.twitter.com/UvynKwLfRl — World Transfer Desk (@WTDesk) August 19, 2026

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Снимки: Gettyimages