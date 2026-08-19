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  3. Лацио преговаря с Аякс и Порто за трансфери на защитници

Лацио преговаря с Аякс и Порто за трансфери на защитници

  • 19 авг 2026 | 16:49
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Лацио преговаря с Аякс и Порто за трансфери на защитници

От Лацио водят преговори с Аякс и Порто за трансферите на двама защитници, съобщава Николо Скира.

Римският клуб е близо до привличането на Йосип Шутало от амстердамския гранд, като това може да стане чрез наем и опция за закупуването на хърватския национал. Според Матео Морето преотстъпването би струвало 2,5 млн. евро, а постоянният трансфер - 8 млн. 26-годишният централен бранител вече се е споразумял за договор за пет сезона.

Междувременно, “орлите” обсъждат с португалския шампион възможността за преминаването на левия бек Нуно Тавареш на “До Драгао”. Идеята е 26-годишният играч да бъде взет под наем за 2 млн. евро с опция за закупуване за още 12 млн. Португалецът вече е дал съгласието си да облече екипа на “драконите”.

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Снимки: Gettyimages

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