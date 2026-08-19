Лацио преговаря с Аякс и Порто за трансфери на защитници

От Лацио водят преговори с Аякс и Порто за трансферите на двама защитници, съобщава Николо Скира.
Римският клуб е близо до привличането на Йосип Шутало от амстердамския гранд, като това може да стане чрез наем и опция за закупуването на хърватския национал. Според Матео Морето преотстъпването би струвало 2,5 млн. евро, а постоянният трансфер - 8 млн. 26-годишният централен бранител вече се е споразумял за договор за пет сезона.
Междувременно, “орлите” обсъждат с португалския шампион възможността за преминаването на левия бек Нуно Тавареш на “До Драгао”. Идеята е 26-годишният играч да бъде взет под наем за 2 млн. евро с опция за закупуване за още 12 млн. Португалецът вече е дал съгласието си да облече екипа на “драконите”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages