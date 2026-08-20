Турция удари Испания на старта на Мондиала U17

Волейболистите от националния отбор на Турция за юноши до 17 години стартираха убедително на Световното първенство, което започна в Доха (Катар). Воденият от Рахми Чаалар Аксьой тим надигра Испания с 3:0 (26:24, 26:24, 25:17) в първата среща от Група D на Мондиала, в която е и България.

Жега посрещна юношите на България в Доха

Днес (20 август) програмата продължава с мача между България и Египет, като двубоят е от 17,00 часа българско време.

Най-полезен за Турция бе Кузей Каан Коч с 16 точки (2 блока и 1 ас), а Алтан Арас се отчете с 10 точки (5 блока!) за победата.

За Испания Рохер Монсо Луенго (1 блок и 2 аса) и Давид Махан Андрес (1 блок) приключиха с 12 и 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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