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Самуеле Папи води италианските звезди в бенефиса на Салпаров

  • 20 авг 2026 | 16:02
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Самуеле Папи води италианските звезди в бенефиса на Салпаров

Една от най-емблематичните фигури в световния волейбол през 90-те - Самуеле Папи, ще предвожда италианските звезди в бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда", който ще се състои на 5 септември в столичната "Арена София".

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Папи бе част от легендарния тим на Хулио Веласко, който стигна до титлите на световното първенство през 1994 и 1998. Носител на два сребърни (1996) и два бронзови (2000, 2012) медала от Олимпийски игри и трикратен европейски шампион (1995, 1999 и 2003). Папи е един от състезателите в италианския елит с най-дълга кариера, след като се отказа на 44-годишна възраст. През 2004 след Игрите в Атина той бе удостоен и с Офицерския орден за заслуги към италианската република - най-високото държавно звание в страната.

Разпределителския пост в тима на звездите ще бъде поверен на бившия национал на "скуадра адзура" Микеле Баранович. Шампион на Италия с Лубе през 2014 и бронзов медалист с Италия в Световната лига през 2014, плеймейкърът беше за кратко съотборник на Салпаров в Хебър преди разпадането на отбора през 2023. В отбора на звездите се включва и друго познато име от златните години на тима от Пазарджик - Якопо Масари.

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