Самуеле Папи води италианските звезди в бенефиса на Салпаров

Една от най-емблематичните фигури в световния волейбол през 90-те - Самуеле Папи, ще предвожда италианските звезди в бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда", който ще се състои на 5 септември в столичната "Арена София".

Волейболните национали ще бъдат специални гости на бенефиса на Теодор Салпаров

Папи бе част от легендарния тим на Хулио Веласко, който стигна до титлите на световното първенство през 1994 и 1998. Носител на два сребърни (1996) и два бронзови (2000, 2012) медала от Олимпийски игри и трикратен европейски шампион (1995, 1999 и 2003). Папи е един от състезателите в италианския елит с най-дълга кариера, след като се отказа на 44-годишна възраст. През 2004 след Игрите в Атина той бе удостоен и с Офицерския орден за заслуги към италианската република - най-високото държавно звание в страната.

Разпределителския пост в тима на звездите ще бъде поверен на бившия национал на "скуадра адзура" Микеле Баранович. Шампион на Италия с Лубе през 2014 и бронзов медалист с Италия в Световната лига през 2014, плеймейкърът беше за кратко съотборник на Салпаров в Хебър преди разпадането на отбора през 2023. В отбора на звездите се включва и друго познато име от златните години на тима от Пазарджик - Якопо Масари.

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