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Волейболните национали ще бъдат специални гости на бенефиса на Теодор Салпаров

  • 18 авг 2026 | 11:14
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Волейболните национали ще са специални гости в бенефиса на Теодор Салпаров - "Една кариера - една легенда" на 5 септември в "Арена София".

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще уважат събитието на емблематичния номер 13, а в шоу-сблъсъка между чужденци и българи ще се включи и легендарният испански национал Рафаел Паскуал. Известен още като Ел Матадор, той бе знакова фигура в световния волейбол в края на 90-те и началото на новия век. Избран за Най-полезен играч на световното първенство в Япония през 1998 и Реализатор номер 1 на турнира, MVP на Световната лига през 1996. Паскуал участва на Олимпиадите в Барселона 1992 и Сидни 2000, а в края на кариерата си игра и за ЦСКА, където пътищата му с Теодор Салпаров се засякоха.

Участието си в бенефиса "Една кариера - една легенда" потвърди още актуалният шампион в баскетболната Евролига Александър Везенков.

От залата на ЦСКА до голямата сцена – пътят на Теодор Салпаров
От залата на ЦСКА до голямата сцена – пътят на Теодор Салпаров

Музикалната група допълва поп звездата Мария Илиева. Бенефисът на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" ще бъде излъчен пряко по bTV в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и България. Билетите за събитието са в продажба в мрежите на Kupibileti.bg, Urbo и Eventim. В обращение вече са и ВИП-билетите за събитието, приходите от които ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.

VIP билетът ще осигурява:

- Премиум места в непосредствена близост до игралния терен, за да бъдете в центъра на емоцията.

- Специална бутилка селектирано вино, създадена специално за бенефиса – лимитирано издание в чест на Теодор Салпаров.

- Ексклузивен достъп до официалното афтърпарти, което ще се проведе в Ozone Skybar на хотел Милениум, където ще имате възможност да отпразнувате вечерта заедно с легенди на волейбола, специални гости и приятели на Теодор Салпаров.

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