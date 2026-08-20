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Карлос Пратес разкритикува Махачев: Той е скучен

  • 20 авг 2026 | 16:02
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Карлос Пратес не е останал впечатлен от защитата на титлата на шампиона в полусредна категория Ислам Махачев по време на събитието UFC 330.

Махачев (29-1) надделя над Иън Мачадо Гари (17-2) в главния двубой на вечерта, който се проведе миналата събота в „Ексфинити Мобайл Арена“ във Филаделфия. Пратес (24-7), който е присъствал на живо на срещата, беше доста критичен към представянето на шампиона.

„Мисля, че стилът на Махачев е скучен“, заяви Пратес в предаването „Шоуто на Ариел Хелуани“. „Изобщо не обичам да гледам битки. Разбира се, харесва ми да гледам страйкинг двубои или битки на приятели. Но особено ако се бие граплър, не ми е интересно. Обичам да гледам нокаути, много екшън и подобни неща. Лудо е, защото сега наистина предпочитам да тренирам граплинг повече от страйкинг, но не обичам да гледам граплинг и бойци, които се пренасят на земята и правят скучни битки.“

Мачадо Гари се справи добре със защитата на някои събаряния, но в крайна сметка беше свален на земята седем пъти и контролиран в продължение на повече от 12 минути. Махачев също така прати Мачадо Гари в нокдаун с хай кик във втория рунд, като спечели битката с резултат четири на един рунда според двама от съдиите.

Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев
Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

След загубата си от Мачадо Гари, Пратес се завърна с три поредни победи с приключване и излъчва увереност преди евентуален шампионски двубой срещу Махачев.

„При събарянията видях как мога да се защитя от някои неща и да спра някои тейкдауни“, каза Пратес за Махачев. „Той има добър кикбокс, братле, но разбира се, аз съм много по-добър, така че съм развълнуван да се тествам срещу него. Знам, че съм голям аутсайдер, но не само заради титлата или парите, а защото наистина искам да се бия с него, за да се изпитам. Наистина съм развълнуван да го направя. Наистина мисля, че мога да спечеля. Мога да шокирам света. Мога да изненадам всички. И ще го направя.“

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