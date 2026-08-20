Кюмюрджиев: Доволен съм от отбора, въпреки загубата

В Българово, Нефтохимик (Бургас) надделя над едноименния тим на Созопол с 2:1 във финал на Област Бургас от турнира за купата на България.

Нефтохимик отстрани Созопол за купата на България

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред клубния сайт.

“Доволен съм от отбора, въпреки загубата. Нашата цел е да се представим максимално добре в първенството. Знаете, че ние не играем на Арена Созопол, така че и дори да бяхме продължили, отново трябваше да домакинстваме в Българово. Дадох шанс на абсолютно всички футболисти, много млади момчета взеха участие. Дори с 10 футболисти на моменти бяхме по-добри от Нефтохимик. Честитя им успеха, а ние се насочваме изцяло към шампионата. Перфектно съдийство на Светослав Лазаров, имаше червен картон, така че не мога да имам претенции”.

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