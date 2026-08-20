Рибакина си заслужи възможносат да вземе реванш от Швьонтек

Поставената под номер 2 в основната схема Елена Рибакина стигна до полуфиналите на турнира в Синсинати. Тя победи Диана Шнайдер с 6:4, 6:4 и ще се изправи срещу действащата шампионка Ига Швьонтек в повторение на полуфинала от миналата година, спечелен от полякинята със 7:5, 6:3.



Двете ще се срещнат за втори път в рамките на осем дни след победата на Швьонтек в два сета в двубоя за титлата в Торонто.

Рибакина записа осем аса и спечели 41 от 48 (85%) точки на първия си сервис. Тя също така спаси всичките седем точки за пробив, пред които беше изправена, и реализира по един навременен пробив във всеки сет. За втора поредна година и трети път в кариерата си състезаващата се за Казахстан тенисистка е сред последните осем в Синсинати.

„Мисля, че сервисът ми работеше и ми помогна доста в този мач, защото не започнах твърде добре, и усещам, че сервисът свърши работата“, каза Рибакина. - Всичко заедно – подхвърлянето, тласъкът с краката, ротацията – просто всичко в комплект.“

В сравнение с Торонто, Рибакина все още не е загубила сет и вероятно е много по-свежа отколкото в Канада срещу Швьонтек.

„Трудно е да се каже, че съм много по-свежа, но ще видим как ще бъде утре“, каза Рибакина. - Наспах се добре през последните две нощи, защото след Канада беше наистина трудно веднага. Просто ще видим утре.“

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Снимки: Gettyimages