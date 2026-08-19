Свитолина се оттегли от Синсинати заради контузия

Елина Свитолина се оттегля от турнира в Синсинати преди мач от третия кръг поради контузия на десния глезен, получена в Торонто.

“За съжаление, опитах се да се възстановя, но не се възстанових толкова бързо, колкото да се подготвя за следващия си кръг. Лекарите ме посъветваха да си почина малко и да се възстановя напълно. Нямах търпение да играя тук. Имах страхотен мач преди две вечери. Много е тъжно да се оттегля от този кръг“, заяви Свитолина.

Свитолина, която е номер 9 в ранглистата, трябваше да се изправи срещу Сию Ван във вторник. Ван ще се класира за четвъртия кръг, където ще се изправи срещу американката Мадисън Кийс в сряда. По време на втория сет от победата си във втория кръг срещу Тереза ​​Валентова в неделя, Свитолина взе медицинско прекъсване, за да бъде прегледан десният ѝ глезен, но се възстанови и спаси седем мачбола, за да спечели сета.

Elina Svitolina withdraws from Cincinnati due to injury.



Xiyu Wang advances to the 4th round.



It was incredible that she was able to play through injury in her 2nd round match… she saved 7 match points.



Hopefully she can recover in time for the U.S. Open.



🇺🇦❤️‍🩹 pic.twitter.com/JJCLQsiOqF — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026

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