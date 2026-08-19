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Свитолина се оттегли от Синсинати заради контузия

  • 19 авг 2026 | 02:33
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Свитолина се оттегли от Синсинати заради контузия

Елина Свитолина се оттегля от турнира в Синсинати преди мач от третия кръг поради контузия на десния глезен, получена в Торонто.

“За съжаление, опитах се да се възстановя, но не се възстанових толкова бързо, колкото да се подготвя за следващия си кръг. Лекарите ме посъветваха да си почина малко и да се възстановя напълно. Нямах търпение да играя тук. Имах страхотен мач преди две вечери. Много е тъжно да се оттегля от този кръг“, заяви Свитолина.

Свитолина, която е номер 9 в ранглистата, трябваше да се изправи срещу Сию Ван във вторник. Ван ще се класира за четвъртия кръг, където ще се изправи срещу американката Мадисън Кийс в сряда. По време на втория сет от победата си във втория кръг срещу Тереза ​​Валентова в неделя, Свитолина взе медицинско прекъсване, за да бъде прегледан десният ѝ глезен, но се възстанови и спаси седем мачбола, за да спечели сета.

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