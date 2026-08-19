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Три финала на отделните уреди за България при мъжете на Европейското първенство по спортна гимнастика

  • 19 авг 2026 | 23:01
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Три финала на отделните уреди за България при мъжете на Европейското първенство по спортна гимнастика

Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб (Хърватия).

Давид Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни с оценка 14.366 точки и ще спори за разпределението на медалите.

Мъжкият отбор по спортна гимнастика с подиум преди старта на Европейското в Загреб
Мъжкият отбор по спортна гимнастика с подиум преди старта на Европейското в Загреб

Даниел Трифонов е финалист на прескок с осми по сила резултат от 14.016 точки. Той е десети в подреждането, но преди него има четирима руснаци, а по регламент на финала влизат само по двама представители от държава.

Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе на финал на висилка със седми резултат от 14.000 точки.

Младежките национали направиха подиум тренировка преди Европейското по спортна гимнастика в Загреб
Младежките национали направиха подиум тренировка преди Европейското по спортна гимнастика в Загреб

България не успя да влезе в топ 13 и да спечели отборна квота за Световното първенство в Ротердам (Нидерландия) по-късно тази година. Националите се наредиха 17-и със сбор от 231.161 точки.

В многобоя с най-предно класиране е Даниел Трифонов - 51-и със сбор от 75.099 точки (11.900 земя, 12.500 кон с гривни, 11.400 халки, 13.933 прескок, 13.833 успоредка, 11.533 висилка). Кевин Пенев е 58-и с 74.165. Той е трета резерва на прескок.

Давид Иванов: Отборът е достатъчно подготвен, имаме шанс за класиране в топ 13
Давид Иванов: Отборът е достатъчно подготвен, имаме шанс за класиране в топ 13

Европейски шампион в многобоя стана Иля Ковтун (Хърватия) с 82.833. Той победи само с 0.001 Арсений Духно, който се състезава с неутрален статут. Бронзовото отличие взе руснакът с български корени Даниел Маринов с 81.899. 

Утре първенството на Стария континент продължава с квалификациите при юношите с участието на българите Наско Миков, Никълъс Наков, Борис Караджинов, Борислав Жеков и Толга Абдурахманов.

Снимка: Българска федерация по гимнастика

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