Давид Иванов: Отборът е достатъчно подготвен, имаме шанс за класиране в топ 13

Националът Давид Иванов заяви, че е доволен от подиум тренировка преди началото на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб.

Вчера в „Загреб Арена“ уредите изпробваха Йордан Александров, Даниел Трифонов, Давид Иванов, Кейдън Спенсър, Кевин Пенев и Димитър Димитров. Българите ще започнат квалификациите с първи уред - земя.

"Атмосферата е уникална. Светлините и колко голяма е залата, наистина е много приятно да тренираме в такава зала. Мисля, че това също ще направи малко повече напрежение, но също така ме кара да се чувствам много по-нахъсан за състезанието. Уредите са много хубави, усетих ги добре. Подиумът винаги е малко по-труден, защото за първи път докосваш уредите, но тренировката мина много добре и се надявам да успеем в сряда да сме хладнокръвни, аз да съм спокоен, да си вярвам на тялото и да си направя нещата. Дано Бог да даде финал", каза Иванов след първото си появяване в залата.

"Имаме шансове да сме в топ 13 за отборна квота за Световното първенство. Нашият отбор има наистина прилична гимнастика и уреди, които са на много високо ниво. Трябва само да сме спокойни и ако всичко мине наред имаме сравнително добър шанс. Нямаме право на грешки. Отборът е достатъчно подготвен", добави той.

На Европейското първенство ще участват общо 332 състезатели - мъже и младежи, като в двете направления са заявени представители на по 40 държави.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google