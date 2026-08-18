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Младежките национали направиха подиум тренировка преди Европейското по спортна гимнастика в Загреб

  • 18 авг 2026 | 15:18
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Младежките национали направиха подиум тренировка преди Европейското по спортна гимнастика в Загреб

Националният отбор за младежи в състав Наско Миков, Никълъс Наков, Борис Караджинов, Борислав Жеков и Толга Абдурахманов направи подиум тренировка преди Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. На заниманието присъстваха президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, както и съдиите Илия Янев и Иван Танкушев.

Квалификацията при младежите е в четвъртък, а българите са в първи поток заедно с тимовете на Испания, Италия, Финландия, Португалия, Армения, Словакия, Грузия и Латвия. Националите започват състезанието с първи уред – кон с гривни.

Заявки за участие в шампионата на Стария континент при младежите са подали 148 състезатели от 40 държави.

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