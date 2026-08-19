Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Ботев (Враца) привлече младо крило от Бенин

Ботев (Враца) привлече младо крило от Бенин

  • 19 авг 2026 | 16:45
  • 322
  • 0

Ботев (Враца) привлече нападателя Давид Чечао Коро. Той се подвизава по левия фланг на атаката и е играл в шампионата на САЩ. Освен това той има и мачове за националния отбор на Бенин.

Ето какво пишат от Ботев:

Добре дошъл, Давид Чечао!

Ботев Враца привлече 22-годишния офанзивен футболист от Бенин Давид Чечао Каро!

Чечао играе основно по левия фланг на атаката, като може да бъде използван и на други позиции. В кариерата си е преминал и през шампионата на САЩ, а зад гърба си има и мачове за националния отбор на Бенин.

Добре дошъл във Враца, Давид!

Пожелаваме ти много победи и силни моменти със зеления екип!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Следете в Sportal.bg всичко около гостуването на ЦСКА в Крит

Следете в Sportal.bg всичко около гостуването на ЦСКА в Крит

  • 19 авг 2026 | 16:32
  • 1308
  • 0
Пирин отстрани вратаря си заради слабо представяне

Пирин отстрани вратаря си заради слабо представяне

  • 19 авг 2026 | 15:48
  • 1350
  • 0
Розова долина взе бивш юношески национал

Розова долина взе бивш юношески национал

  • 19 авг 2026 | 15:25
  • 474
  • 0
Надписът "ЦСКА" отново е изписан на Сектор "В" на "Армията"

Надписът "ЦСКА" отново е изписан на Сектор "В" на "Армията"

  • 19 авг 2026 | 15:25
  • 2071
  • 10
Янтра (Полски Тръмбеш) привлече трима

Янтра (Полски Тръмбеш) привлече трима

  • 19 авг 2026 | 15:15
  • 490
  • 0
ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 14268
  • 91
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 14268
  • 91
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 9282
  • 34
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 7573
  • 23
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 37983
  • 38
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 12664
  • 59
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 13039
  • 0