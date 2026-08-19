Ботев (Враца) привлече младо крило от Бенин

Ботев (Враца) привлече нападателя Давид Чечао Коро. Той се подвизава по левия фланг на атаката и е играл в шампионата на САЩ. Освен това той има и мачове за националния отбор на Бенин.
Ето какво пишат от Ботев:
Добре дошъл, Давид Чечао!
Ботев Враца привлече 22-годишния офанзивен футболист от Бенин Давид Чечао Каро!
Чечао играе основно по левия фланг на атаката, като може да бъде използван и на други позиции. В кариерата си е преминал и през шампионата на САЩ, а зад гърба си има и мачове за националния отбор на Бенин.
Добре дошъл във Враца, Давид!
Пожелаваме ти много победи и силни моменти със зеления екип!