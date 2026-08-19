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Лийдс обяви четвъртото си ново попълнение, което си пожела победа над Манчестър Юнайтед

  • 19 авг 2026 | 15:06
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Лийдс обяви четвъртото си ново попълнение, което си пожела победа над Манчестър Юнайтед

Лийдс обяви трансфера на бранителя Нико Елведи, който пристига от Борусия (Мьонхенгладбах) срещу 8,5 милиона паунда с бонусите. 29-годишният швейцарски национал прекара 11 години при “жребчетата”, с чиито екип записа 364 мача. На “Елънд Роуд” той отново ще работи с Даниел Фарке, който водеше Мьонхенглабдах през сезон 2022/23.

Елведи е четвъртото попълнение на Лийдс през летния трансферен прозорец след Джеймс Трафърд, Хари Уилсън и Тарик Мухаремович. Пристигането му в клуба позволи на Себастиан Борнау да напусне и да подпише с Хамбургер под наем за един сезон.

"Много съм щастлив, че съм тук. Всичко е готово и нямам търпение да играя за този клуб. Знам, че Лийдс има голяма история. Манчестър Юнайтед е големият съперник, така че ще се опитаме да ги победим този сезон. Това е голям клуб с невероятни фенове. Нямам търпение да играя на този стадион. Видях някои видеоклипове от стадиона, от феновете, и ми хареса. Всички ми казаха, че е специален момент да преминеш през тунела и да видиш атмосферата. Нямам търпение да видя това", заяви Елведи пред клубната телевизия на Лийдс.

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