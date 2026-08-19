Премиър лийг ще излъчва разговорите между съдии и играчи

През този сезон разговорите на терена между футболисти и съдии ще бъдат излъчвани по време на срещите от английския елит. Миналата кампания Висшата лига въведе „РефКам“ – камера, монтирана на ухото на рефера, която показваше неговата гледна точка към събитията. Сега, в до два мача на седмица, обхватът на тази технология ще бъде разширен, за да включва и аудио, разкривайки взаимодействията между играчи и съдии.

Дискусиите няма да се излъчват на живо, а малко след избрани инциденти в официалното предаване. Конкретните ситуации, които ще бъдат показвани, ще се определят съвместно от телевизионните оператори, Висшата лига и „Про Реф“ (организацията на професионалните съдии).

От Висшата лига заявяват, че излъчването на аудио ще „даде на привържениците по-добра представа как и защо се взимат решенията“.

Въпреки това, аудио от комуникацията със системата за видеоповторения (ВАР) по време на игра няма да бъде включено в тази инициатива за прозрачност поради ограничения от страна на ИФАБ (Международния борд на футболните асоциации). Висшата лига обаче остава ангажирана да лобира пред регулаторния орган на футбола за одобрение на излъчването на живо на комуникациите с ВАР.

Висшата лига и „Про Реф“ имат за цел да хвърлят светлина върху процесите на вземане на решения и ще започнат директно да цитират длъжностни лица, включително ВАР съдии, за да обяснят логиката зад спорните отсъждания.

При избрани инциденти тези цитати ще бъдат публикувани в профила на „Мач Център“ на Висшата лига в социалната мрежа „Екс“, на уебсайта и в приложението на лигата, както и на големите екрани на стадионите.

Същевременно Панелът за ключови инциденти в мачовете, въведен за първи път през сезон 2022-23, ще започне да публикува своите седмични заключения. Независимият панел, който се събира, за да оценява съдийските решения, се състои от трима бивши играчи или треньори, както и по един представител от „Про Реф“ и Висшата лига.

Петчленният орган преглежда дали ключови решения – като червени картони, дузпи, засади и отменени голове – са били правилни и изготвя оценки за представянето на съдиите. Тези доклади ще бъдат публикувани ежеседмично на уебсайта на Висшата лига.

Освен това, главният съдийски ръководител Хауърд Уеб ще продължи да анализира спорни решения в предаването Match Officials Mic’d Up, излъчвано по „Скай Спортс“ и „Ти Ен Ти Спортс“, което включва подробни аудиозаписи от реферите на терена и ВАР екипите.

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