О'Конър се цели в най-големите титли след европейското злато

Кейт О'Конър отпразнува спечелването на златото в седмобоя за Ирландия на Европейското първенство в Бирмингам с “двоен бургер“. Този избор изглеждаше напълно подходящ: по един бургер за всеки от двата големи шампионата, които спечели през последните три седмици, след успеха ѝ за Северна Ирландия на Игрите на Британската общност.

“Беше прекрасен, зашеметяващ, изядох всяка хапка. И да, беше блаженство“, сподели О'Конър.

Някои от тези думи биха могли да се използват и за описание на представянията ѝ това лято, които издигнаха 25-годишната атлетка до легендарен статут в ирландската лека атлетика.

Но мислите на родената в Нюри спортистка вече са насочени към бъдещето. Тя обмисля как да превърне сребърния си медал от Световното първенство, където отстъпи на американката Ана Хол, в нещо по-голямо на следващото издание на шампионата в Пекин догодина, преди Олимпиадата през 2028 г.

О'Конър е новата европейска шампионка в седмобоя

“Вече имам две титли на мое име, а следващата цел е да спечеля световна титла, а след това и олимпийска. Това е крайната цел“, добави тя.

“Когато влагаш толкова много труд зад кулисите, защо да не кажеш на хората към какво се стремиш и да не развълнуваш и всички останали? Когато знаеш, че си способен, мисля, че няма нищо лошо да заявиш целите си. Но ще са нужни тези точки тук и там, и навсякъде. Тези сантиметри във всички дисциплини.“

Въпреки че възходът на О'Конър през последните две години е една от най-забележителните истории в ирландската лека атлетика, тя настоява, че трябва да напредне, за да спечели най-желаните титли в своята дисциплина.

“Хората ще ми дишат във врата и мисля, че Ана вероятно все още е тази, която е малко пред останалите“, каза тя. “Въпросът е как мога да се доближа до нея, за да я поставя под напрежение? Би било страхотно, ако всички застанем на старта на препятствията на Олимпиадата и никой не знае какво ще се случи, а битката е от началото до края. Мисля, че ще бъде така и е наистина вълнуващо, че се включих в тази битка, говоря по този начин и мисля за тези неща, вярвайки, че на 100% ще бъда в надпреварата за световна или олимпийска титла.“

Докато спечелването на титлата от Игрите на Британската общност в Глазгоу беше комфортно, О'Конър трябваше да се бори за европейското злато, постигайки личен рекорд от 6751 точки. Този резултат щеше да ѝ донесе бронз на последната Олимпиада в Париж, но в Бирмингам беше достатъчен за победа само с 38 точки разлика.

За О'Конър усещането да бъде преследвана, а не преследвач, е било различно.

“Това беше може би най-изнервящото състезание в целия ми живот. Нервната ми система е напълно изтощена. Не си дадох и секунда да си поема дъх“, добави тя. “Имаше моменти, в които си дадох всеки шанс и всяка възможност да спечеля златния медал, но имаше и моменти, в които на практика се забивах в земята с някои от представянията си, което беше съкрушително в онзи момент. В никакъв случай не направих перфектно състезание, но все пак успях да изляза на върха и мисля, че тази победа е дори по-сладка от тази на Световното първенство заради битката, която трябваше да водя, и никой не знаеше дали имам златния медал, докато не пресякох финалната линия.“

Посвещение на баба ѝ

О'Конър ще си вземе няколко седмици почивка, за да се “отпусне“ и да “не говори за лека атлетика“, преди да анализира 2026 г. с баща си и треньор Майкъл, докато планират следващите, както се надяват, вълнуващи няколко години.

Въпреки това, сред цялото вълнение от големите ѝ победи това лято, се е прокраднала и семейната тъга от загубата на баба ѝ Мадлин, на която тя посвети европейското злато.

“Баба ми беше един от най-големите ми поддръжници и всеки медал, който печелех, я правеше безкрайно щастлива всеки път“, обясни О'Конър. “Тя винаги се шегуваше, че вече не се казва Мадлин, а бабата на Кейт О'Конър. Обичаше да разказва на абсолютно всеки, когото срещнеше. Беше много тежко след Световното в зала, когато тя се разболя и баща ми трябваше да се разкъсва между грижите за нея и моите тренировки. Беше просто много труден период за цялото семейство, но баща ми беше абсолютно невероятен. Тя вече беше най-гордият човек на света и мисля, че ме е наблюдавала през последните няколко дни.“

“Ето защо исках да ѝ го посветя, защото тя беше огромна част от моя живот, огромна част от живота на баща ми и вдъхновение за цялото ми семейство.“

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Снимки: Gettyimages