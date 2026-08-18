Лапеня си намери нов отбор - ще играе в Испания и Африка едновременно

Бившият защитник на ЦСКА Адриан Лапеня бързо си намери нов клуб. Той подписа с испанския втородивизионен Сеута. Договорът на един от капитаните на „армейците“ през миналия сезон е за 2 години. С екипа на ЦСКА испанецът записа 49 мача от всички турнири, в които се отчете с 1 гол и 1 асистенция.

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„Новият играч на Сeута се откроява и със своята скорост, добър удар с топката и способност за тичане на средни разстояния, качества, които му позволяват да допринася както в изграждането на атаката, така и в прякото разиграване на топката. Лапеня е футболист с индивидуалност, умения и опит, характеристики, които ще подсилят защитната линия на отбора на Сеута. Клубът приветства Адриан Лапеня и му пожелава най-голям успех в този нов етап, защитавайки фланелката на Сеута", написаха от испанския клуб.

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